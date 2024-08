Wolverhampton Wanderers meldt zich op allerlaatste moment met bod bij Ajax

Wolverhampton Wanderers doet er alles aan om Carlos Forbs op de laatste dag van de transfermarkt over te nemen van Ajax. De Engelse club heeft vrijdagochtend een nieuw bod uitgebracht op de razendsnelle aanvaller van de Amsterdammers. Er is haast geboden, want de transfermarkt sluit vrijdagavond al in Engeland. Ook Olympique Lyon is nog in de markt.

Forbs wordt de hele transferwindow al in verband gebracht met een overstap van Wolverhampton. De interesse is nog steeds concreet, want vrijdag heeft de club een nieuw miljoenenbod uitgebracht op de aanvaller, zo weet het goed ingevoerde The Athletic te melden. Het is onduidelijk wat de hoogte is van het bod op Forbs. Eerder deze week wees Ajax een bod van Olympique Lyon van vijftien miljoen euro op de aanvaller af.

The Athletic weet wel te melden dat het ingewikkeld wordt voor Wolverhampton om Forbs binnen te halen, aangezien de club beschikt over een beperkt budget. Een akkoord met de aanvaller zal wel bereikt worden, maar om met Ajax tot een deal te komen lijkt lastiger. De tijd dringt voor de Engelsen, want vrijdagavond sluit de transfermarkt al.

VI is hoopvol over een akkoord

De berichtgeving uit Engeland is inmiddels ook bevestigd door Voetbal International. Dat meldt dat de verwachting is dat Ajax er met Wolves en Olympique Lyon wel uit lijkt te komen over de transfersom. Het is in dat geval aan Forbs welke keuze hij wil maken.

