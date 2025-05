Feyenoord moet rekening houden met vertrek van ‘de nieuwe Stefan de Vrij’

zette afgelopen zomer weliswaar nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2028, maar dit wil niet zeggen dat hij óók volgend seizoen nog actief is in De Kuip. Dat stelt clubwatcher Martijn Krabbendam althans. Volgens de verslaggever van Voetbal International ‘is het niet gezegd’ dat Beelen, en ook ‘zeker zullen blijven’.

Feyenoord sloeg in de zomer van 2023 een grote slag met de komst van Beelen. De centrale verdediger had zich na een ijzersterk seizoen bij PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie niet alleen in de kijker gespeeld van de Rotterdammers, maar kon zich ook verheugen op de belangstelling van PSV. De regerend landskampioen trok destijds echter aan het langste eind. Feyenoord telde naar verluidt een kleine drie miljoen euro neer voor de komst van Beelen. De jonge verdediger moest in eerste instantie wachten op zijn kans, maar kreeg gedurende het seizoen steeds meer speeltijd van toenmalig trainer Arne Slot.

Beelen maakte indruk in de Europa League door zich overtuigend staande te houden in de duels met de beresterke Romelu Lukaku. Feyenoord hoopte dat Beelen dit seizoen de volgende stap in zijn ontwikkeling zou zetten, maar dat gaat met vallen en opstaan. Wel speelde hij vooralsnog veertig wedstrijden, al een stuk meer dan in het hele afgelopen seizoen (26), en heeft hij door zijn duels in de Champions League veel ervaring opgedaan. De ontwikkeling van Beelen blijft dan ook niet onopgemerkt. Volgens Krabbendam is het dus ‘niet gezegd’ dat zowel Trauner en Beelen na dit seizoen ‘zeker zullen blijven’. “Trauner kon in de winter al naar de Bundesliga (1899 Hoffenheim), Beelen stond ook in de belangstelling van een aantal clubs, voordat hij zijn contract verlengde”, zo schrijft Krabbendam vrijdagmorgen.

‘Hancko wil vertrekken’

Feyenoord beloonde Beelen afgelopen zomer al met een nieuw contract tot de zomer van 2028. Geïnteresseerde clubs zullen dus diep in de buidel moeten tasten om hem komende zomer los te kunnen weken bij de club uit Rotterdam-Zuid. Niet in de laatste plaats omdat Feyenoord naast Trauner naar alle waarschijnlijkheid ook Dávid Hancko ziet vertrekken. De Slowaak wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar de Serie A. “Wie Hancko vrijdagavond na de winst op PEC Zwolle hoorde praten in een interview met ESPN, weet: hij is weg, Of beter, hij wil weg. Feyenoord snapt ook dat Hancko na drie jaar toe is aan een nieuwe uitdaging en zal meewerken als zich een club meldt met een goed bod”, zo klinkt het.

Feyenoord onderhandelt over Watanabe

In de zoektocht naar een - al dan niet tijdelijke - vervanger van Hancko is Feyenoord uitgekomen bij Tsuyoshi Watanabe. De Japanner staat op dit moment nog onder contract bij KAA Gent, maar de onderhandelingen met Feyenoord zijn al in volle gang. Hoewel Krabbendam stelt dat een ‘snel akkoord’ niet in de lijn der verwachting ligt, lijkt een deal mogelijk voor Feyenoord. “Goede linksbenige centrale verdedigers zijn of duur, of nog niet beschikbaar en Feyenoord kan niet wachten. In dat licht past de komst van Watanabe. Deze rechtsbenige centrale verdediger is direct inzetbaar en kán ook links in het centrum spelen. Hij is dus in staat het gat dat Hancko achterlaat in ieder geval voor een periode te dichten. Daarmee heeft Feyenoord én tijd op zoek te gaan naar een geschikte linker centrale verdediger, maar óók de vervanger van Trauner en Beelen al in huis”, aldus Krabbendam.

‘Nieuwe Stefan de Vrij’

Koert Westerman sprak eerder deze week nog vol lof over Beelen. “Ik ben ook fan van Beelen, dat is ook niet iedereen. Maar ik vind Beelen, echt, die gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden. Dat denk ik echt. Als hij lekker aan zijn minuutjes komt, als Trauner of Hancko weggaat”, zo zei Westerman in de talkshow FC Rijnmond. De Vrij speelde 154 wedstrijden voor Feyenoord en was in 2014 basisspeler bij het Nederlands elftal tijdens het Wereldkampioenschap in Brazilië, alvorens na dat toernooi de overstap te maken naar Lazio.

