Ajax-flop die voor 4 miljoen vertrok genomineerd voor belangrijke prijs

staat op de lijst met genomineerden voor beste keeper van het jaar in Frankrijk. De oud-doelman van Ajax beleeft een goed eerste seizoen met Olympique Marseille. De prijs wordt later deze maand uitgereikt.

Rulli verliet Ajax afgelopen zomer na een roerige tijd in Amsterdam. Daar begon de Argentijn zijn periode nog als eerste doelman, maar na een blessure vroeg in het vorige seizoen raakte hij zijn basisplaats kwijt. Tegen het einde van de competitie mocht hij wel aantreden door een blessure van eerste doelman Diant Ramaj. In totaal kwam Rulli tot slechts 32 duels in Amsterdamse dienst. Uiteindelijk vertrok Rulli voor slechts vier miljoen euro, de helft van de vraagprijs, naar Marseille.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen gaat het de zesvoudig Argentijns international een stuk beter af. Zijn club Olympique Marseille staat tweede in de Ligue 1. Als eerste doelman van OM maakte Rulli dit seizoen veel indruk. De goalie ontpopte zich tot een penaltykiller en is nu ook genomineerd voor beste keeper van het jaar in Frankrijk.

LEES OOK: Ten Cate spreek zich uit over Farioli en Ajax: 'Er komt een tijd dat dit niet meer geaccepteerd wordt'

Zijn concurrenten voor die titel zijn Lucas Chevalier van OSC Lille, Lucas Perri van Olympique Lyon, Đorđe Petrović van Strasbourg en Gianluigi Donnarumma van Paris Saint-Germain. Die laatste won de prijs al eerder in 2022 en 2024. Andere oud-winnars zijn Hugo Lloris, Keylor Navas en Mike Maignan. De ceremonie vindt plaats op 11 mei, wanneer ook andere onderscheidingen worden uitgedeeld.

De prijs voor beste speler wordt nog een interessante, want Kylian Mbappé doet niet meer mee. De Fransman won de laatste vier edities. Achraf Hakimi, Vitinha, Rayan Cherki, Désiré Doué en Ousmane Dembélé zijn genomineerd.

