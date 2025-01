Speler die Ajax voor de helft van de gevraagde transfersom verliet maakt nu ontzettend veel indruk

maakte afgelopen zomer de toptransfer van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille, maar de Nederlander komt er vooralsnog niet echt aan te pas in Zuid-Frankrijk. Dat heeft vooral te maken met de uitstekende prestaties van . Ajax verkocht de Argentijn tijdens de voorbije transferwindow voor een paar miljoen euro aan Olympique Marseille, dat daarmee uitstekende zaken heeft gedaan. Rulli hield zaterdag in de uitwedstrijd tegen Stade Rennes voor de derde keer dit seizoen een strafschop tegen.

Rulli kroonde zich eind 2022 met Argentinië tot wereldkampioen, maar was in Qatar slechts derde keeper. Het waren desondanks bijzondere weken voor de doelman, want niet lang na het WK maakte hij de overstap van Villarreal naar Ajax. Rulli werd door toenmalig trainer Alfred Schreuder meteen benoemd tot eerste doelman, ondanks het feit dat Remko Pasveer een prima eerste seizoenshelft achter de rug had en zelfs door Louis van Gaal was geselecteerd voor het WK in Qatar. Rulli stond zijn plek onder de lat echter niet meer af. Hoewel hij niet kon voorkomen dat Ajax vroegtijdig uit de titelrace moest stappen en derde werd in de competitie, kon hij terugkijken op een prima eerste halfjaar in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Voor de Argentijn leek in de bekerfinale tegen PSV heel even een belangrijke rol te zijn weggelegd, toen hij in de strafschoppenserie de inzet van André Ramalho uit zijn doel hield. Maar het mocht niet zo zijn voor Ajax, dat door missers van Brian Brobbey, Jurriën Timber én Edson Álvarez aan het kortste eind trok. Een teleurstelling en dat zou het vervolg van Rulli zijn periode bij Ajax ook worden. Hij begon het afgelopen seizoen weliswaar als eerste doelman, maar raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd aan een schouder en stond daardoor lang aan de kant. Rulli verloor zijn plaats aan Diant Ramaj. Hij keerde in de slotfase van het seizoen terug in het doel, maar kreeg samen met zijn ploeggenoten in De Klassieker tegen Feyenoord opnieuw een enorme dreun te verwerken (6-0).

LEES OOK: Ajax gaat vanwege megasalaris Rulli akkoord met 50% van gewenste transfersom

Succesvol in Frankrijk

Rulli drukte met zijn salaris zwaar op de begroting van Ajax, dat daarom wilde meewerken aan een vertrek. Zijn keuze viel op Olympique Marseille, dat vier miljoen euro voor hem betaalde, en die heeft uitstekend uitgepakt. Olympique Marseille is de huidige nummer twee van Frankrijk en dat heeft de club voor een belangrijk deel te danken aan Rulli. Hij stopte op 17 augustus een strafschop van Romain Del Castillo (Stade Brestois), op 22 september een pingel van Alexandre Lacazette (Lyon) en afgelopen zaterdag voorkwam hij dat Arnaud Kalimuendo kon scoren vanaf elf meter. Daarmee had Rulli een groot aandeel in de zwaarbevochten 1-2 zege én werd hij de eerste doelman in de Ligue 1 sinds het seizoen 2019/20 die drie opeenvolgende strafschoppen heeft tegengehouden. Predrag Rajkovic was de laatste die dat voor elkaar kreeg.

En De Lange dan?

Rulli kwam vooralsnog zeventien keer in actie voor Olympique Marseille. Opvallend is dat hij wel ‘pas’ drie keer ‘de nul’ hield. De Lange is de bekerkeeper. Hij verscheen op 22 december jongstleden in de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne in de vijfde ronde van de Coupe de France onder de lat. Olympique Marseille maakte er vier en De Lange hield zijn doel schoon. De formatie van coach Roberto De Zerbi treedt dinsdagavond opnieuw aan in het bekertoernooi. LOSC Lille is de tegenstander in de achtste finale.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massaal fluitconcert in Johan Cruijff ArenA in 53ste minuut van Ajax - RKC

De fans van Ajax zijn absoluut geen liefhebbers van een speler van RKC Waalwijk.