Ajax meldt akkoord, Kroes legt uit: ‘We begrijpen zijn wens om te vertrekken’

Het hing al even in de lucht, maar nu is het hoge woord er ook uit: vertrekt na nog geen twee jaar bij Ajax. De Amsterdammers maken zondagavond melding van een akkoord met Olympique Marseille, waarvan eerder al naar buiten kwam dat hij zo’n vier miljoen euro oplevert.

Ajax haalde Rulli begin 2023 naar Amsterdam. De doelman was kort daarvoor in Qatar wereldkampioen geworden met Argentinië, zonder een minuut in actie te komen. Rulli arriveerde als basisspeler in de Johan Cruijff ArenA, maar kon niet voorkomen dat Ajax in de titelstrijd al vroeg z’n meerdere moest erkennen in Feyenoord en uiteindelijk zelfs naast de tweede plaats zou grijpen. In de bekerfinale tegen PSV had Rulli een basisplaats en stopte hij zelfs een strafschop, maar de Eindhovenaren trokken in de penaltyreeks alsnog aan het langste eind.

Rulli behield onder Maurice Steijn zijn basisplaats, maar de doelman raakte al in de eerste competitiewedstrijd van het afgelopen seizoen tegen Heracles Almelo geblesseerd aan zijn schouder. Die blessure zou hem een paar maanden uit de roulatie houden. Diant Ramaj greep gedurende de afwezigheid van Rulli zijn kans en gaf zijn plek onder de lat niet meer uit handen. Rulli moest het doen met een rol op het tweede plan. Door een blessure voor Ramaj kwam de Argentijn in de laatste competitiewedstrijden nog wel in actie, maar ook met hem onder de lat eindigde Ajax niet hoger dan de vijfde plaats.

Rulli won met Argentinië deze zomer de Copa América en nam ook deel aan de Olympische Spelen in Parijs, waar de Zuid-Amerikanen werden uitgeschakeld door het gastland. Rulli keerde niet meer terug in Amsterdam. Zijn vertrekwens was duidelijk en met zijn overgang naar Olympique Marseille komt een teleurstellend dienstverband in Nederland nu officieel ten einde. “Bij ons heeft hij te maken met flinke concurrentie en we begrijpen zijn wens om te vertrekken”, zo klinkt het namens technisch directeur Alex Kroes in het persbericht van Ajax. Kroes wenst Rulli veel succes met zijn vervolgstap. In Marseille wordt de goalie teamgenoot van Jeffrey de Lange. De Nederlander maakte onlangs al de overstap van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille.

