Go Ahead Eagles bevestigt droomtransfer De Lange: ‘We hebben geschiedenis geschreven’

maakt per direct de overstap naar Olympique Marseille, zo bevestigt Go Ahead Eagles via de officiële kanalen. Volgens Voetbal International betaalt de Franse topclub ongeveer twee miljoen voor de 26-jarige doelman.

“Twee jaar geleden ben ik begonnen met mijn avontuur bij Go Ahead Eagles”, begint de doelman zijn afscheidsbericht. “Vanaf de eerste minuut voelde het goed en vertrouwd. Dat deze club bijzonder is merkte ik ook vrijwel direct. In twee seizoenen heb ik fantastische momenten mee mogen maken, we hebben geschiedenis geschreven.”

De Lange blikt terug op het feit dat hij samen met de club Europees voetbal heeft gehaald. “Ik ben er supertrots op dat ik voor Go Ahead Eagles in Europa heb mogen spelen. Maar nu is het tijd om na 76 wedstrijden afscheid te nemen en mijn reis elders voort te zetten. Maar voor mij geldt zeker: de club zit in mijn hart. Eens een Eagle, altijd een Eagle!”, besluit hij.

Go Ahead Eagles raakt met De Lange wederom een sterkhouder kwijt. Eerder al namen de Deventenaren afscheid van Bas Kuipers, Willum Willumsson en Philippe Rommens. De Lange zal bij Olympique Marseille de strijd aangaan met Gerónimo Rulli. Het is de bedoeling dat de Argentijnse doelman overkomt van Ajax en de eerste doelman wordt bij de Ligue 1-club.

Doelman Jeffrey de Lange maakt de overstap van Go Ahead Eagles naar Olympique de Marseille. De 26-jarige De Lange tekende vandaag een contract bij de club uit de Ligue 1. — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) August 8, 2024

