Go Ahead Eagles ondanks droomstart nu al uitgeschakeld in Europa

Go Ahead Eagles is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg uit Deventer kwam donderdagavond razendsnel op voorsprong op bezoek bij SK Brann, maar gaf die voorsprong volledig weg: 2-1. Dat is voor Brann, na het 0-0 gelijkspel van vorige week in De Adelaarshorst, voldoende om door te gaan naar de derde voorronde.

Go Ahead Eagles-trainer Simonis paste geen verrassende mutaties toe. De Deventerse oefenmeester voerde namelijk slechts één wijziging door en gunde nieuwkomer Twigt zijn basisdebuut. De van FC Volendam overgekomen middenvelder verving Llansana, die na zijn rode kaart in de heenwedstrijd geschorst was.

De Deventenaren speelden vandaag hun tweede Europese uitwedstrijd in veertig jaar, maar begonnen vol bravoure en zelfvertrouwen aan het duel. Tengstedt zette dit sterke begin razendsnel om in een vliegende start, want hij schoot Go Ahead Eagles binnen twee minuten op voorsprong. De Deen draaide simpel weg en trof via de binnenkant van de paal doel. Het lukte de Eagles vervolgens uitstekend om de huidige nummer drie van Noorwegen van het eigen doel te houden. Een 0-1 ruststand leek dan ook logisch, maar geknoei in de defensie leverde de gelijkmaker op. Aanvaller Finne pakte het Deventerse presentje vlak voor de pauze uit en tekende aan voor de 1-1 ruststand.

Na rust zat de wedstrijd een lange tijd volledig op slot. In het eigen Brann Stadion had de drievoudig Noors kampioen een licht veldoverwicht, maar net als in het eerste bedrijf waren kansen zeer schaars. Na één uur spelen hield De Lange de Eagles op de been, maar op de daaropvolgende hoekschop had de doelman geen antwoord. SK Brann-aanvoerder Knudsen kopte raak.

De hoop van Go Ahead Eagles om in de volgende ronde tegen het IJslandse Valur of het Schotse St Mirren FC te spelen, hing aan een zijden draadje. Suray kreeg de grootste kans op de 2-2, maar de invaller vond oog-in-oog de Noorse keeper op zijn weg. Tijdens een halfbakken slotoffensief hield SK Brann de deur uitstekend dicht, waardoor de Europese campagne op de eerste dag van augustus alweer ten einde kwam voor Go Ahead Eagles.