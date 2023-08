Ajax deelt dramatisch nieuws over Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli komt voorlopig niet in actie voor Ajax. De Argentijnse doelman is door de schouderblessure die hij zaterdag opliep tegen Heracles Almelo in elk geval tot de winterstop uitgeschakeld, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen.

Rulli kwam in de eerste helft van de wedstrijd tegen Heracles Almelo in botsing met Jizz Hornkamp. Hij bleef op het veld liggen en verliet per brancard het veld. Onderzoek heeft uitgewezen dat Rulli geopereerd moet worden aan de blessure aan zijn rechterschouder. Daarna moet hij maanden revalideren.

Onduidelijk is wie na het wegvallen van Rulli de eerste keeper van Ajax is. De Argentijnse doelman werd tegen Heracles Almelo vervangen door Jay Gorter, die de voorkeur kreeg boven miljoenenaanwinst Diant Ramaj. "Jay kent de achterhoede en is vertrouwd met de jongens", legde Maurice Steijn zijn keuze voor Gorter uit toen hij na de 4-1 zege ESPN te woord stond.

Of Steijn komend weekend op bezoek bij Excelsior dezelfde keuze maakt, is onduidelijk. Remko Pasveer, die ook deel uitmaakt van het keepersgilde van Ajax, is door een handblessure nog enige tijd uit de roulatie.

Rulli ziet door zijn blessure een transfer naar Bayern München in duigen vallen. Het was de bedoeling dat de Argentijnse keeper deze maandag naar Zuid-Duitsland zou afreizen om zijn transfer af te ronden.