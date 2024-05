Gerónimo Rulli richt zich na vernedering tegen Feyenoord met keiharde woorden tot Ajax-ploeggenoten

De historische afstraffing voor Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord was voor de ‘slechtste’ ervaring tijdens zijn loopbaan als voetballer. Dat vertelt de Argentijn in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het was voor Rulli pas zijn tweede opwachting in de hoofdmacht dit seizoen en hij moest meteen zes keer vissen, wat hij naar eigen zeggen nog niet eerder had moeten doen. De doelman was na afloop van de ontluisterende nederlaag de enige Ajacied die in de kleedkamer zijn mond opentrok.

Rulli maakte begin vorig jaar met hoge verwachtingen de overstap van Villarreal naar Ajax, maar zijn dienstverband in Amsterdam is vooralsnog een grote teleurstelling. De Argentijn kon in de tweede helft van het afgelopen seizoen al niet voorkomen dat Ajax naast Champions League-voetbal greep en in de bekerfinale na strafschoppen onderuit ging tegen PSV. Rulli was evenals zijn ploeggenoten gebrand op revanche, maar de doelman raakte al in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen zwaar geblesseerd aan zijn schouder. Hij moest maanden toekijken en verloor zijn plek aan Diant Ramaj.

Artikel gaat verder onder video

De Duitser viel begin april in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles echter geblesseerd uit, waardoor Rulli een paar dagen later in De Klassieker voor het eerst sinds lange tijd weer mocht opdraven. Maar het werd voor de Argentijn een middag om heel, heel snel te vergeten. “Dit was mijn slechtste ervaring als voetballer, absoluut. Ik heb ook nog nooit in mijn leven zes goals tegen gehad”, zo vertelt de Argentijn. Igor Paixão maakte in minuut 66 de 6-0 voor Feyenoord. Met nog een klein halfuur te gaan dreigde voor Ajax een nederlaag met dubbele cijfers. Rulli zag en voelde zich genoodzaakt om zijn teamgenoot daarop te attenderen. “Het was wij alleen tegen 40.000 mensen. Ik zag verloren, schamende teamgenoten. Ik probeerde ze nog wat kracht te geven, want we moesten nog even.”

Feyenoord leek het na de 6-0 van Paixão wel goed te vinden, al mocht Ajax zeker niet klagen dat de schade ‘beperkt’ bleef tot zes tegentreffers. Rulli richtte zich na afloop tot zijn teamgenoten, die van schaamte niet meer wisten wat ze moesten zeggen. “Nee, ik was eerder verdrietig”, reageert de Zuid-Amerikaan, die als derde doelman goud won op het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar, op de vraag of hij ontplofte in de kleedkamer. “Ik zei: dit is onacceptabel jongens. Besef heel goed welke club, kleuren en logo je vertegenwoordigt. En van hoeveel mensen je het humeur bepaalt. Hun leven is Ajax. Wat wij laten zien, heeft niets met het DNA van Ajax te maken. Dat moet het meest pijn doen. Niet eens die 6-0. Maar dat je het momenteel niet waard bent dit shirt te dragen’.”

Rulli had aan zijn familie in Argentinië het een en ander uit te leggen. In zijn thuisland weet men als geen ander hoe het is om derby’s en klassiekers te spelen, maar die met zulke grote cijfers verliezen? Dat gaat er bij de Argentijnen niet in. “Zo een derby verliezen is onmogelijk in Argentinië. Dat noemen ze grinta. Voor ons is het niet alleen een potje voetbal. Wij geven ons leven als we het veld op gaan”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luijckx kan behalve Sandler maar één speler bedenken voor wie Ajax óók op de tribune zat

Ajax-bestuurders Kelvin de Lang en Marijn Beuker waren onlangs aanwezig bij de wedstrijd tussen NEC en AZ.