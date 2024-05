Koeman kan opgelucht ademhalen: sterkhouder keert terug in wedstrijdselectie

kan zondagmiddag na een absentie van ruim vier weken zijn rentree maken voor Atlético Madrid. De aanvaller keert namelijk terug in de wedstrijdselectie van de Madrilenen voor het duel tegen laagvlieger Celta de Vigo.

Depay was sinds begin april afwezig bij Atlético Madrid, nadat hij bij een training van zijn club een spierblessure in zijn linkerbeen had opgelopen. Door deze blessure moest de aanvaller onder meer het Champions League-tweeluik met Borussia Dortmund aan zich voorbij laten gaan. Daarin werd Los Colchoneros uitgeschakeld.

Depay wordt dit seizoen geteisterd door blessures. Het was namelijk al de vierde keer dat de spits een tijdje uit de running was met een spierblessure. Zo miste Depay in de eerste helft van het seizoen twaalf wedstrijden bij zijn club Atlético en vier bij het Nederlands elftal.

Dat Depay zijn rentree kan maken voor Atlético Madrid is ook goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het EK voetbal, want de dertigjarige aanvaller is een belangrijke kracht in het elftal. Op deze manier kan de aanvalsleider van Oranje nog wat wedstrijdritme krijgen, waardoor hij zich fitter zal kunnen melden bij Oranje.

📋 ¡Nuestra convocatoria para el Atleti-Celta! pic.twitter.com/godPxB3zsQ — Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2024

