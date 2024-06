KNVB meldt heel goed nieuws over Robin van Persie en Hedwiges Maduro

Robin van Persie en Hedwiges Maduro mogen met ingang van het nieuwe seizoen definitief zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Van Persie werd weliswaar recent door sc Heerenveen gepresenteerd als opvolger van Kees van Wonderen en Maduro bij Almere City als opvolger van Alex Pastoor, maar beide oud-internationals waren nog niet in het bezit van het benodigde diploma. De KNVB maakt dinsdag bekend dat onder meer Van Persie en Maduro de opleiding Voetbalcoach 5 succesvol hebben afgerond.

En dit betekent dus dat zowel Van Persie als Maduro na de zomer op de bank plaats mag nemen als hoofdtrainer. Van Persie was in het voorbije seizoen werkzaam binnen de jeugdopleiding van Feyenoord en neemt bij sc Heerenveen het stokje over van Van Wonderen. Maduro is bij Almere City de opvolger van Pastoor, die de club vorig jaar naar de Eredivisie loodste en knap op het hoogste niveau hield. Maduro was in het afgelopen seizoen werkzaam als assistent-trainer bij Ajax, maar mag dankzij het succesvol afronden van Voetbalcoach 5 (voorheen UEFA Pro) vanaf heden evenals Van Persie definitief zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer.

Naast Van Persie en Maduro zijn nog elf andere deelnemers van Voetbalcoach 5 geslaagd voor hun opleiding. Dat zijn Corina Dekker, Tim Bakens, Melvin Boel, Sander Duits, Patrick Greveraars, Kenneth Goudmijn, Nicky Hofs, Michel Kreek, Edwin Linssen, Ruben den Uil en Henri van der Vegt. Zij zijn nu allemaal in het bezit van het hoogste trainersdiploma in Nederland. Dekker is na Vera Pauw, Hesterine de Reus, Sarina Wiegman en Jessica Torny nu de vijfde vrouw die hiervan in het bezit is. “De KNVB biedt met Voetbalcoach 5 maatwerk in opdrachten en begeleiding, centrale bijeenkomsten onder begeleiding van KNVB-docenten en experts, groepsbijeenkomsten in de praktijk en (inter)nationale uitwisseling”, zo klinkt het op de website van de bond.

De KNVB houdt de opleiding ‘actueel en tegelijkertijd binnen de kaders die de UEFA aan de opleiding stelt’. Volgens de bond zelf heeft dit bijgedragen aan de ‘goede’ naam van de KNVB-opleidingen op het Europese continent.

