LIVE Eredivisie | Heerenveen ontvangt NEC in Friesland

Sc Heerenveen en NEC nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel in het Abe Lenstra Stadion gaat om 14.30 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Heerenveen kan zondagmiddag weer goede zaken doen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De Friezen, die achtste staan, krijgen nummer twaalf NEC op bezoek en kunnen de Nijmegenaren nog verder op achterstand zetten. Aan de andere kant kan NEC het gat bij een zege juist verkleinen en zich nadrukkelijk mengen in de strijd om de laatste play-offplekken.