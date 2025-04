Heerenveen kruipt door het oog van de naald en verslaat Almere

Met een 2-1 overwinning op Almere City doet Heerenveen goede zaken in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. In een slordige beginfase kwam de thuisploeg al vroeg op achterstand, maar deze maakte Jakob Trenskow snel ongedaan. Een eigen doelpunt leverde vervolgens een voorsprong op, maar vervolgens vergaten de Friezen in de tweede helft te voetballen. Met tien man hielden ze echter stand.

Normaliter worden er in het weekeinde van de bekerfinale geen wedstrijden gespeeld, maar dit jaar is daar geen sprake van. Het duel tussen SC Heerenveen en Almere City stond in eerste instantie gepland op 5 mei, maar na een klacht van de clubleiding en een brief van de burgemeester werd deze wedstrijd naar het paasweekend verplaatst. Beide ploegen hadden een overwinning nodig in de strijd om de play-offs: voor de Friezen de play-offs voor Europees voetbal, voor de Zwarte Schapen de play-offs voor promotie/degradatie. Jeroen Rijsdijk koos op zijn middenveld voor Jochem Ritmeester van der Kamp en Adi Nalic, waar Trenskow bij de ploeg van Robin Veldman na vier maanden weer eens kon starten.

Het waren niet de veldspelers, maar de doelmannen die in de beginfase een hoofdrol opeisten. Bij een lange bal van de thuisploeg kwam Nordin Bakker ver zijn doel uit, maar tastte de 27-jarige keeper mis. Levi Smans kon hem zodoende omspelen, maar schoot vervolgens voorlangs. Aan de andere kant oogde Andries Noppert in de opbouw zeer onzeker en leverde hij, net als de rest van zijn defensie, meermaals ballen in. Uiteindelijk wist Almere City na een kleine tien minuten te profiteren van de schutterende verdediging. Bij een voorzet van de snelle Kornelius Hansen grepen zij niet, waardoor Junior Kadile bij de tweede paal voor een leeg doel binnen kon schieten.

Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later kwam SC Heerenveen via Trenskow langszij. In eerste instantie leek hij na een lange bal van Luuk Brouwers te vroeg weg te lopen, maar na een VAR-ingreep werd de treffer van de handige buitenspeler alsnog goedgekeurd. Vervolgens nam de thuisploeg langzaam de teugels in handen en drukten ze Almere met trage combinaties steeds verder naar achteren. Het resulteerde in het restant van de eerste helft slechts tot een poging tussen de palen. Ilias Sebaoui had zijn vizier bij verscheidene pogingen duidelijk niet op scherp staan, terwijl Ion Nicolaescu de behendigheid miste om in het drukke strafschopgebied tot een poging te komen.

Zodoende hadden de Friezen een cadeautje van de opponent nodig. Ritmeester van der Kamp probeerde een ongevaarlijke voorzet vanaf de rechterflank te werken, maar raakte de bal volledig verkeerd. Met een puntertje verraste hij zijn verbouwereerde keeper in de korte hoek. Doelpogingen op het juiste doel creëerde de ploeg van Rijsdijk niet, want de hekkensluiter van de Eredivisie was onnauwkeurig en verliet haar eigen helft maar weinig. In de tweede helft begon dit mondjesmaat te veranderen, maar pas na het inbrengen van Charles-Andres Brym en Ali Jasim begonnen de Almere-aanvallen serieuze vormen aan te nemen.

De Irakese invaller kwam goed naar binnen en loste vervolgens het eerste schot tussen de palen na de Almere-treffer. Even later werd Brym goed weggestoken, en moest Mats Köhlert tegen de doorgebroken Canadees aan de noodrem trekken. Met tien man leek Heerenveen plots te realiseren dat een overwinning nog niet gegarandeerd was en begonnen de Friezen weer mee te voetballen. Het spel werd, voor zover dat mogelijk was, nog slordiger dan voorheen en vloog van hot naar her. Almere hield wel meer balbezit en creeërde wel enige dreiging, maar kwam net als de opponent niet tot noemenswaardige kansen. Tenminste, tot de extra tijd. Van een aardige afstand teisterde Kadile de paal, waarna Brym met zijn inzet zelfs beide palen raakte. Zo lijkt de play-offs voor Almere City verder uit zicht te raken, terwijl Heerenveen juist een stap zet naar dat doel.