Ron Vlaar waarschuwt Oranje: 'Jammer dat ik nooit tegen hem heb gespeeld, ik zou hem een tik geven'

Nog twaalf dagen en dan opent het Nederlands elftal het Europees Kampioenschap in Duitsland met de wedstrijd tegen Polen in Hamburg. is de grote man bij de Polen, weten ook Jeremain Lens en Ron Vlaar. Laatstgenoemde baalt ervan dat hij tijdens zijn actieve spelersloopbaan niet tegenover de aanvaller van FC Barcelona heeft gestaan. Vlaar weet desondanks wat de verdedigers van Oranje moeten doen.

Vlaar speelde 32 interlands voor het Nederlands elftal en behoorde tot de selectie voor het EK van 2012 in Polen en Oekraïne én het Wereldkampioenschap 2014 in Brazilië. Maar tegenover Lewandowski stond hij dus nooit, ook niet met een van zijn oude clubs. “Ik heb nooit tegen hem gespeeld. Dat vind ik wel jammer”, vertelt Vlaar in gesprek met Lens in het programma Oranje Road Trip op YouTube. Bij Polen zullen de ogen ongetwijfeld gericht zijn op Lewandowski. “In de zestien moet je er echt kort op zitten”, tipt Vlaar de huidige verdedigers van het Nederlands elftal.

De oud-speler van onder meer AZ, Feyenoord en Aston Villa zou zelfs nog een stapje verder gaan. “Ik zou hem een tik geven, man. Ja, ik zou hem direct in het begin van de wedstrijd, als er een mogelijkheid is, laten voelen dat je er bent”, zo klinkt het. Oranje en Lewandowski stonden in de afgelopen jaren meermaals tegenover elkaar. Op 1 juni 2016 deed de spits 67 minuten mee in het onderlinge oefenduel, dat door Oranje met 1-2 werd gewonnen. Ruim vier jaar later won Polen, mede dankzij een assist van Lewandowski, in de Nations League met 1-2. Twee jaar later kon de goalgetter niet voorkomen dat het Oranje van Louis van Gaal met 0-2 won in Polen.

Lewandowski heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. De Pool was in 49 wedstrijden in alle competities voor FC Barcelona weliswaar goed voor 26 doelpunten en negen assists, maar kon zijn ploeg niet helpen aan prijzen. FC Barcelona werd voortijdig uit de Copa del Rey geknikkerd, moest in de kwartfinale van de Champions League z’n meerdere erkennen in Paris Saint-Germain en eindigde in LaLiga op grote afstand van kampioen Real Madrid. Lewandowski zal met zijn land succesvoller willen zijn. In 148 interlands scoorde hij 82 keer.

