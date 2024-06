'Schrik bij Feyenoord en tegenstander Oranje: blessure lijkt weer op te spelen, twee trainingen overgeslagen'

Voor en Feyenoord zijn het spannende dagen, aangezien de blessure van de Oostenrijker weer wat op lijkt te spelen. Volgens het Algemeen Dagblad miste de aanvoerder van de Rotterdammers de trainingen van zaterdag en zondag bij de tegenstander van Oranje op het EK.

In februari liep Trauner een hamstringblessure op, die hem tot midden april aan de kant hield. Daarna speelde hij nog vijf competitiewedstrijden bij Feyenoord, maar niet allemaal als basisspeler. De verdediger lijkt momenteel weer wat fysieke malheur te ondervinden, waardoor hij twee trainingen miste.

Trauner speelde tot dusver tien interlands voor de Oostenrijkse nationale ploeg. In de selectie van trainer Ralf Rangnick is de Feyenoorder een vaste waarde, maar nu kan wat onzekerheid over zijn fitheid roet in het eten gooien. Zo zagen we ook ploeggenoot Quinten Timber bij Oranje afvallen, omdat hij niet volledig fit bleek te zijn. Rangnick moet zijn definitieve selectie voor 7 juni bekendmaken.

Oostenrijk is in de groepsfase tegenstander van het Nederlands elftal. De beide teams staan op 25 juni tegenover elkaar. In de voorselectie van Oostenrijk vinden we ook namen als Philipp Mwene, Florian Grillitsch, Marcel Sabitzer en Marko Arnautovic terug.

