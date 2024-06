Broederliefde komt met eigen talkshow: veelbesproken Ajax-speler te gast in eerste aflevering

Broederliefde, de Nederlandse hiphopgroep die bij de jongere generaties vooral bekend is dankzij hits als Jungle en Do or Die, komt met een eigen talkshow over voetbal. Met ‘Matchday’ willen de artiesten zich vooral richten op de ‘jonge online generatie die van voetbal en alles daaromheen houdt’. De eerste aflevering komt woensdag 5 juni online en daarin maakt niemand minder dan Ajax-verdediger Jorrel Hato zijn opwachting.

Hato maakte begin vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Daarna ging het snel met de jonge verdediger. Hij verscheen in de laatste wedstrijden van het seizoen 2022/23 al aan de aftrap en was in het afgelopen seizoen al helemaal niet meer uit de basiself weg te denken. Hato droeg zelfs regelmatig de aanvoerdersband en debuteerde in de tussentijd in het Nederlands elftal. Het Europees Kampioenschap in Duitsland komt voor hem echter te vroeg. Hato heeft daardoor wel tijd om met Broederliefde vooruit te blikken op het eindtoernooi. Naast Hato maakt in de eerste aflevering ook Soufiane Touzani zijn opwachting.

“Met ‘Matchday’ brengen de artiesten een nieuw, positief geluid in de wereld van praatprogramma’s over sport. De talkshow belooft een mix van voetbalactualiteit, toffe gasten, exclusieve reportages en spannende challenges met topsporters en artiesten te worden”, zo klinkt het in het persbericht. Met de talkshow willen de artiesten van Broederliefde - Emms, Jerr, Sjaf, Edson en Mella - zich dus richten op de ‘jonge online generatie’ die gek is op voetbal en alles daaromheen. “De show legt de nadruk op positiviteit en liefde voor het voetbal en onderzoekt de sportcultuur, inclusief muziek, mode en internationale sportevenementen. Humor en liefde staan centraal, maar er is uiteraard ook aandacht voor tactische analyses over het systeem van Koeman.”

Volgens Broederliefde is Matchday een ‘droom die uitkomt’. “We zijn niet alleen fanatieke Sparta-aanhangers, maar Emms, Jerr en Mella speelden in hun jongere jaren ook zelf op hoog niveau met voetballers die nu een carrière als profvoetballer hebben. In de kleedkamer stonden we ook altijd met elkaar te rappen dus het voelt alsof de cirkel nu rond is: met veel passie en liefde een programma maken over voetbal met vrienden uit de sport.” Matchday is een samenwerking tussen Broederliefde, De Stroom, FC Afkicken, Supergaande en Top Notch. De talkshow bestaat uit tien afleveringen, de eerste twee verschijnen op 5 en 12 juni.

