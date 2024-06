Antwerp FC kiest voor jonge trainer als opvolger van Mark van Bommel

Antwerp FC heeft een opvolger van Mark van Bommel aangesteld. Jonas De Roeck neemt met ingang van volgend seizoen het stokje over van de Nederlander, die de voorbije twee jaargangen aan het roer stond op de Bosuil. Antwerp FC en De Roeck zijn oude bekenden van elkaar. De 44-jarige Belg speelde 93 wedstrijden voor The Great Old.

Antwerp FC stelde begin 2022 Marc Overmars aan als nieuwe directeur voetbalzaken en de voormalig technisch directeur van Ajax haalde niet veel later Van Bommel binnen als nieuwe hoofdtrainer. Van Bommel loodste Antwerp FC grote successen. De club kroonde zich vorig jaar op spectaculaire wijze tot kampioen van België, won de beker en de Supercup én kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Champions League. Daarin wonnen Van Bommel en zijn manschappen weliswaar van FC Barcelona, maar eindigden ze onderaan in een groep met verder FC Porto en Shakthar Donetsk.

Het tweede seizoen van Van Bommel in België verliep minder succesvol. Antwerp FC eindigde na een teleurstellende Champions’ play-offs op de zesde plaats en greep daarmee naast Europees voetbal, ook omdat het in de bekerfinale onderuit ging tegen Union. Begin vorige maand kwam naar buiten dat er na twee seizoenen een einde zou komen aan het huwelijk tussen Antwerp FC en Van Bommel. In de persoon van De Roeck heeft de Nederlander nu dus een opvolger. De Roeck heeft op de Bosuil zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen.

De Roeck heeft, zoals hierboven al beschreven, een verleden bij Antwerp FC. Hij zette er eind jaren negentig zijn eerste stappen in het professionele voetbal. Na het shirt van Lierse SK, Beerschot AC, KAA Gent, FC Augsburg en OH Leuven te hebben gedragen keerde hij in de zomer van 2013 terug in Antwerpen. Daar beëindigde hij twee jaar later zijn spelersloopbaan. De Roeck begon zijn trainersloopbaan bij K TSV Lyra. Daarna stond hij aan het roer bij Berchem Sport, St-Truidense VV en Anderlecht. Voor die laatste club was hij werkzaam als hoofdtrainer van het eerste én de beloftenploeg. Daarna was hij ook nog assistent én interim-trainer bij de hoofdmacht. De Roeck begon in 2021 aan een avontuur bij KVC Westerlo. Daarmee werd hij kampioen op het tweede niveau. Hetzelfde KVC Westerlo ontsloeg De Roeck vorig jaar december wegens teleurstellende resultaten.

RAFC heeft met Jonas De Roeck nieuwe T1! ✍️🔴⚪



Jonas De Roeck (44) is de nieuwe hoofdcoach van RAFC. Hij heeft op de Bosuil een contract ondertekend voor de komende twee seizoenen. De Roeck heeft als voetballer een verleden bij Antwerp: hij speelde hier bij de jeugd en verdeeld… pic.twitter.com/BWWGSN1C01 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 4, 2024

