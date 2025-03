Valse start voor Andries Ulderink: Zwollenaar in Antwerpen per ambulance afgevoerd

Antwerp FC stelde Andries Ulderink eerder deze week aan als opvolger van de ontslagen Jonas De Roeck, maar de voormalig hoofdtrainer van onder andere Go Ahead Eagles en Jong Ajax heeft om een vervelende reden een streep moeten zetten door zijn eerste training. Antwerp FC meldt donderdagmorgen dat Ulderink last heeft van een niersteen. Volgens verschillende media moest de Nederlander woensdagavond tijdens een wedstrijd van de Onder-16 van Antwerp FC met de ambulance worden afgevoerd.

Antwerp FC kroonde zich in 2023 onder leiding van Mark van Bommel tot kampioen van België, won bovendien de nationale beker én de Supercup. De club plaatste zich met Van Bommel aan het roer voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Die puike prestaties kregen echter geen passend vervolg. Antwerp FC eindigde in het afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats. Van Bommel hield het na twee jaar voor gezien. Antwerp FC stelde Jonas De Roeck aan als opvolger, maar onder zijn leiding zijn de resultaten niet tot nauwelijks verbeterd. De Antwerpenaren zijn de huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League.

De club nam van de week afscheid van De Roeck en stelde in de persoon van Ulderink al snel een vervanger aan. Ulderink staat tot en met het einde van dit seizoen aan het roer, maar beleeft dus geen prettige start. “T1 Andries Ulderink heeft last van een niersteen. Hij wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis. De assistenten nemen voorlopig de trainingen voor hun rekening”, zo meldt Antwerp FC donderdagmorgen via de officiële kanalen. Het Nieuwsblad schrijft dat Ulderink woensdagavond aanwezig was bij de kampioenswedstrijd van de Onder-16 tegen Zulte Waregem. De talenten zegevierden, maar voor Ulderink was er dus minder goed nieuws. Volgens de krant moest Ulderink met de ambulance worden afgevoerd.

“Hoe erg Ulderink eraan toe is, valt nog af te wachten, al zou hij vermoedelijk later deze week aan de slag kunnen gaan. Normaal zou de Nederlander donderdag zijn eerste training leiden en vrijdag worden voorgesteld aan de pers”, zo klinkt het. Voor Antwerp FC staat zondag de thuiswedstrijd tegen KAA Gent op het programma.

𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗨𝗹𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗸 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱



T1 Andries Ulderink heeft last van een niersteen. Hij wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis. De assistenten nemen voorlopig de trainingen voor hun rekening.



Veel beterschap, Andries! ✊🔴⚪ pic.twitter.com/5dXEkkL2oq — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 6, 2025

