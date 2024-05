Champions League-finalist Borussia Dortmund hard onderuit tegen laagvlieger

Enkele dagen na het bereiken van de Champions League-finale is Borussia Dortmund hard onderuitgegaan in de Bundesliga. Op bezoek bij laagvlieger FSV Mainz 05 keek de ploeg al vrij snel tegen een 3-0 achterstand aan. In het vervolg van de wedstrijd is de thuisploeg is geen moment in de problemen gekomen en bleef de 3-0 op het scorebord staan. Door de overwinning klimt Die Nullfünfer naar de veilige vijftiende plek.

Dortmund-trainer Edin Terzic had zijn basiselftal ten opzichte van het uitduel met Paris Saint-Germain flink gewijzigd. Onder meer Donyell Malen startte in de basis, terwijl Ian Maatsen op de bank mocht beginnen. Al deze wijzigingen hebben Die Borussen geen goed gedaan, want al na 23 minuten stond Dortmund met 3-0 achter tegen laagvlieger Mainz.

Artikel gaat verder onder video

De score werd na twaalf minuten geopend door Leandro Barreiro en daarna was Jae-Sung Lee tweemaal trefzeker. Bij de 2-0 ging Dortmund-keeper Alexander Meyer niet geheel vrijuit. De doelman probeerde Niklas Süle snel aan te spelen, maar de verdediger kreeg de harde pass van Meyer niet onder controle, waarna Lee wist te profiteren.

In een poging om de wedstrijd nog enigszins te redden greep Terzic in de rust in. De oefenmeester bracht Jadon Sancho, Julian Brandt en Maatsen binnen de lijnen, terwijl Malen niet meer terugkeerde op het veld. Na 53 minuten dacht Youssoufa Moukoko de achterstand te verkleinen tot 3-1, de goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Dortmund creëerde in het vervolg van de tweede helft vrij weinig, waardoor Mainz vrij eenvoudig stand wist te houden.

