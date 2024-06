Oranje nu met 23 man: Champions League-finalist Malen sluit aan bij training

heeft zich maandag bij de selectie van het Nederlands elftal gevoegd. De aanvaller verloor afgelopen zaterdag met Borussia Dortmund de Champions League-finale van Real Madrid (0-2), maar meldde zich dus al snel in Zeist.

In de verloren finale kwam Malen tien minuten in actie, maar daarin kon hij niet het verschil maken. Wel leverde hij de voorzet voor de afgekeurde goal van Niclas Füllkrug, maar de spits van Dortmund stond buitenspel. Malen nam na de wedstrijd afscheid van ploeggenoot Ian Maatsen, die bij de afvallers hoorde voor de definitieve selectie van Ronald Koeman, en focust zich nu op een nieuw doel: het EK in Duitsland.

Daarmee ontbreken er nog drie spelers op het trainingsveld bij Oranje. Eén daarvan is Frenkie de Jong, die nog geblesseerd is. De middenvelder zei zondag: "Ik ben bezig met fysio en hersteltrainingen, individuele trainingen. Het is gewoon afwachten hoe het met de enkel gaat. Dan gaan we zien wanneer ik kan aansluiten."

Tijani Reijnders en Teun Koopmeiners hadden nog verplichtingen met hun club, waardoor ze later aansluiten. Reijnders speelde met AC Milan een oefenduel in Australië (5-2 verlies tegen AS Roma), terwijl Koopmeiners met Atalanta de Italiaanse competitie nog moest afmaken: Fiorentina was met 2-3 de baas in Bergamo. Atalanta had nog derde kunnen worden, als ze deze wedstrijd gewonnen hadden. Het Serie A-duo komt op 7 juni naar Zeist.

