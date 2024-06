Belangrijke dag aanstaande bij Oranje: Mike Verweij spreekt zelfs over 'D-day'

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond de oefenwedstrijd tegen Canada, maar Ronald Koeman weet woensdag de ogen al op zich gericht. De bondscoach maakt naar alle waarschijnlijkheid tijdens zijn vooruitblik op de ontmoeting met de Canadezen bekend wie de eerste keeper wordt. Mike Verweij spreekt zelfs over ‘D-day’ voor de doelmannen van Oranje.

Er gaat geen interlandperiode van het Nederlands elftal voorbij zonder dat de positie onder de lat voer is voor discussie. Koeman maakte bij zijn aanstelling na het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar bekend graag met een nummer één te willen werken, maar wegens verschillende redenen is dat weinig tot niet gelukt. Justin Bijlow had lang de beste papieren, maar de Feyenoord-goalie worstelt met zijn fitheid. Bijlow maakt weliswaar onderdeel uit van de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar de verwachting is niet dat hij gaat keepen.

Artikel gaat verder onder video

Bart Verbruggen lijkt de beste papieren te hebben. De sluitpost van Brighton & Hove Albion keepte in maart tegen Duitsland en maakte een sterke indruk. “Ik kan me absoluut niet voorstellen dat Verbruggen niet de eerste keeper gaat zijn op het EK. Ik kan echt geen enkele reden verzinnen waarom Koeman een andere keuze zou maken”, zo zegt Ronald Waterreus in gesprek met De Telegraaf. De krant besteedt natuurlijk niet zonder reden aandacht aan de positie onder de lat. “Koeman heeft al aangegeven dat zijn eerste keuze voor het EK beide oefeninterlands - donderdag in De Kuip tegen Canada en maandag tegen IJsland - in de basis zal staan en licht naar verwachting woensdag zijn keuze toe”, zo klinkt het.

Tim Krul acht het verstandig dat Koeman zijn keuze anderhalve week voor de start van het EK bekendmaakt. “Snelle duidelijkheid vind ik altijd belangrijk, maar nu helemaal, omdat het Nederlands elftal in mijn ogen drie nummers één heeft. Ik vind dat Bart, Justin en Mark (Flekken, red.) elkaar bijna niets ontlopen en allemaal allround zijn”, vertelt de voormalig Oranje-international, die er nog niet zo zeker van is dat de keuze van Koeman op Verbruggen valt. Verbruggen was in het afgelopen seizoen geen vaste basisspeler bij Brighton. “Ook al gaat het om het hier en nu. Keeperstrainer Patrick Lodewijks en de bondscoach zullen de vorm van de laatste maanden meewegen, maar moeten de beste man op dit moment kiezen”, zo klinkt het.

Wie de nummer één wordt, krijgen de keepers dus naar alle waarschijnlijkheid woensdag te horen. Een spannende dag, of zoals Verweij schrijft: “Woensdag D-day voor de Oranje-doelmannen.” De vooruitblik van Koeman op de vriendschappelijke ontmoeting met Canada (donderdag om 20.45 uur in De Kuip) begint om 14.00 uur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foppe de Haan geeft ideale Oranje-opstelling prijs voor EK

Foppe de Haan vertelt aan FCUpdate welke elf spelers hij zou opstellen bij Oranje.