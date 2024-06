Maatsen krijgt na Champions League-finale bijval van coach Edin Terzic: 'Ik ben niet boos op Ian'

Edin Terzic heeft het na de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid opgenomen voor Nederlander , die redelijk wat kritiek kreeg vanwege zijn optreden in de finale. De Chelsea-speler, die op huurbasis in Dortmund zit, maakte een fout voorafgaand aan de 0-2, waar hij flink op afgerekend werd. Maar Maatsen kan rekenen op de steun van zijn oefenmeester.

Na de wedstrijd wilde Terzic eerst zijn collega Carlo Ancelotti feliciteren, en daarna begon hij over de Nederlandse linksback. “Ik denk dat Ian deel uitmaakte van een heel goed team vandaag, vooral in die eerste helft waren we dicht bij scoren en Ian was één van de redenen (waarom het met het team zo goed ging, red.) omdat hij een fantastische wedstrijd speelde.”

In de tweede helft maakte Real Madrid het verschil, en wisten de Madrilenen twee goals te maken. BVB kwam daarentegen niet tot scoren. “Dit was een wedstrijd vol fouten, en het gaat allemaal om de reactie. Ian is een speler die altijd de bal wil hebben. Het maakt niet uit hoe krap de situatie is, hij wil de bal en hij wil versnellen, hij wil naar voren spelen. En als je zo'n mentaliteit hebt, dan verlies je natuurlijk wel eens de bal.”

Op de steun van Terzic kan Maatsen in ieder geval nog altijd rekenen. “Ik ben niet boos op Ian, want Real had vergelijkbare situaties in de eerste helft, maar we toonden gewoon niet de efficiëntie om te scoren. Ik weet zeker dat Ian gaat leren van de avond en dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat”, sluit Terzic af.

