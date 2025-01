Massaal fluitconcert in Johan Cruijff ArenA in 53ste minuut van Ajax - RKC

De fans van Ajax zijn absoluut geen liefhebbers van . Toen de spits van RKC Waalwijk in de 53ste minuut werd gewisseld, werd hij getrakteerd op een fors fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA.

De reactie van het publiek heeft uiteraard te maken met het verleden van Kramer bij Feyenoord en zijn uitspraken in het verleden over Ajax. Zo heeft hij meermaals gezegd dat de supporters van Ajax alleen zingen als hun ploeg aan de leiding gaat in een wedstrijd.

Kramer kon zaterdagavond geen vuist maken tegen Ajax en werd vervangen door Oskar Zawada. Op het moment van zijn wissel stond Ajax met 2-0 voor dankzij doelpunten van Steven Berghuis en Kenneth Taylor.

