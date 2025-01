Steven Berghuis schrijft boodschap op de camera na doelpunt voor Ajax

heeft de score geopend in de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk. De aanvaller benutte een strafschop en zocht daarna de camera op, om het doelpunt op te dragen aan zijn dochter Joy.

Al na twee minuten spelen kreeg Ajax een penalty toegekend van scheidsrechter Alex Bos. Luuk Wouters vloerde Brian Brobbey, waarna Berghuis zich ontfermde over de penalty. Hij schoot raak in de linkerhoek.

Artikel gaat verder onder video

Berghuis zocht de camera op, creëerde wat condensatie met zijn hete adem en schreef vervolgens 'Joy', de naam van zijn dochter die volgende maand haar zesde verjaardag viert.

Het doelpunt van Ajax, gemaakt in de vierde minuut, is het snelste doelpunt dat Ajax uit een penalty heeft gemaakt in de Eredivisie sinds een treffer van Luis Suárez in april 2010, zo becijferde Opta. Ook Suárez scoorde in de vierde minuut.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk in ons liveverslag!

© ESPN

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Steven Berghuis schiet al heel snel raak vanaf de stip! ⚡️



Terechte strafschop voor Ajax? #ajarkc — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig Ajax-directeur schrikt: ‘Wow, dat is ongelofelijk’

Voormalig algemeen directeur Maarten Fontein schrikt wanneer hij hoort hoeveel mensen er nu in dienst zijn bij Ajax.