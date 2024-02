Kramer irriteert Ajax-fans opnieuw met extreem gehate mening over Johan Cruijff ArenA

krijgt in zijn carrière als voetballer te maken met talloze haatberichten aan zijn adres. De ervaren spits van RKC accepteert dit niet en komt regelmatig in actie tegen de ontwikkelingen. Tegenover De Volkskrant geeft Kramer een openhartig interview.

Eerder dit seizoen ging Kramer met de Waalwijkers op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, bij Ajax. Na een kwartier voetbal maakte de boomlange spits de gelijkmaker, waarna hij het Amsterdamse publiek compleet stil hoorde vallen. Even later hoorde Kramer wel weer geluid vanuit het thuisvak, toen Ajax de 2-1 scoorde, vertelde hij tegenover ESPN. “Hier worden ze pas lawaaierig als ze voorstaan, hè?”, sprak de 35-jarige aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

Deze uitspraak leverde Kramer een legio aan haatberichten op. “Ja, als je zoiets zegt, roep je de ellende over jezelf af” Of, “Je hebt als voetbalprof een voorbeeldfunctie”, spraken allerlei commentatoren tevens. “Vind ik zo’n onzin. Er mogen wel duizenden supporters je tijdens een wedstrijd een kankermongool noemen, met hun kinderen ernaast, maar ik mag niet naar eerlijkheid een antwoord geven?”, zegt Kramer daarover.

Vervolgens haakt de RKC’er nog even in op zijn antwoord dat hij destijds gaf tegenover ESPN. “Het ís toch stiller als Ajax niet voorstaat in de ArenA? Trainers gaan vaak toch pas actief worden als ze voorstaan? Waarom mag ik dat niet zeggen?”, sluit hij af tegenover De Volkskrant.

Zondag neemt Kramer het met RKC op tegen zijn favoriete club Feyenoord. Het is nog maar de vraag of de boomlange spits wel in actie kan komen tegen de Rotterdammers.