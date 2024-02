Vermoedelijke opstelling Feyenoord: drie keer topnieuws voor Arne Slot

Feyenoord kan tegen RKC Waalwijk vermoedelijk weer beschikken over drie absolute sterkhouders. De Rotterdammers moesten het afgelopen donderdagavond, in de eerste wedstrijd van de Europa League-tussenronde tegen AS Roma, stellen zonder Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Santiago Giménez. Deze namen staan zondagmiddag weer aan de aftrap, zo stelt het Algemeen Dagblad.

De gehavende Rotterdammers hielden knap stand tegen Roma. Met flink wat afwezigen sleepte de ploeg van Arne Slot een 1-1 uit het vuur. Tegen RKC komt Feyenoord vermoedelijk (op papier) wat sterker voor de dag. Timon Wellenreuther blijft de doelman bij de nummer twee van de Eredivisie. Voor zijn neus moeten, van links naar rechts, Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Thomas Beelen en Geertruida de poorten gesloten houden. Bart Nieuwkoop verhuist hierdoor naar de bank.

Waar Geertruida dus terugkeert in de achterhoede, kan Slot op het middenveld weer beschikken over Timber. Vermoedelijk start hij in plaats van Ramiz Zerrouki. Mats Wieffer en Calvin Stengs zijn de andere middenvelders. Voorin lijkt Santiago Giménez fit genoeg om in de spits te starten, waardoor Slot Ayase Ueda achter de hand zal hebben. Yankuba Minteh en Igor Paixao zijn de vleugelspelers bij de Rotterdammers. Bij tegenstander RKC is oud-Feyenoorder Michiel Kramer een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixao.