Olympique Lyon heeft een bod uitgebracht op Ajax-aanvaller Carlos Forbs, zo melt het doorgaans goed ingevoerde L'Equipe woensdagavond. De Franse club ziet in Forbs een vervanger voor Ernest Nuamah, die Olympique Lyon vermoedelijk gaat verlaten in de laatste dagen van de transferwindow. Het bod op Forbs bedraagt zo'n vijftien miljoen euro.

L'Equipe weet te melden dat er inmiddels al een bod is uitgebracht op Forbs. De vleugelaanvaller kende een teleurstellend eerste seizoen bij Ajax, maar heeft in de eerste weken van het seizoen wel kansen gekregen van de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli. Het is onduidelijk hoe de coach - en de eindverantwoordelijke technisch directeur Alex Kroes - tegen een plotseling vertrek van Forbs aankijkt.

Ajax nam de razendsnelle linksbuiten vorige zomer voor een bedrag van ongeveer veertien miljoen over van Manchester City, al kan die transfersom vanwege bonussen nog verder zijn opgelopen. Volgens De Telegraaf, dat de berechtgeving van L'Equipe heeft bevestigd, heeft Olympique Lyon een bod van vijftien miljoen uitgebracht. Ajax heeft het aanbod van de Fransen momenteel in beraad, al meldt Voetbal International dat de Amsterdammers een hogere transfersom verlangen voor Forbs.

Bij Olympique Lyon zou Forbs met Georges Mikautadze een oud-teamgenoot uit zijn tijd bij Ajax kunnen tegenkomen. De Georgiër, die weinig kansen kreeg in Amsterdam, ruilde FC Metz deze zomer in voor een avontuur in Lyon.

