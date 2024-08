Ajax informeert naar aanvaller uit Engeland vanwege concrete interesse in Forbs

Ajax heeft Manchester City-aanvaller in het vizier als opvolger van Carlos Forbs, die in de concrete belangstelling van het Franse Olympique Lyon staat. De Amsterdammers kunnen door de eventuele verkoop van Forbs de markt op en de pas achtienjarige Ndala geldt als een van de opties voor technisch directeur Alex Kroes.

Ndala zal veel supporters van Ajax doen denken aan Forbs. De Engelsman speelt zijn wedstrijden namens Manchester City in de U18 Premier League. In die competitie kan Ndala goede cijfers overleggen, maar het ontbreekt de achttienjarige aanvaller aan ervaring op een hoger niveau. Forbs maakte vorige zomer voor een bedrag van zo'n veertien miljoen euro de overstap van Manchester City 021 naar Ajax.

Nieuwe deal met Manchester City

Mogelijk sluit Ajax dus weer een deal met Manchester City, maar zover is het nog niet. Eerst zullen de Amsterdammers met Olympique Lyon een akkoord moeten bereiken over een transfer van Forbs. Er is vijftien miljoen geboden, maar dat lijkt voor Ajax niet voldoende te zijn. Als er een akkoord is, moeten de Amsterdammers met spoed doorschakelen. Ndala is in dit geval een optie, maar Ajax heeft meer spelers in het vizier.

Steven Bergwijn

Naast Forbs komt ook Steven Bergwijn in de laatste paar dagen van de transferwindow nog in aanmerking voor een vertrek bij Ajax. De vleugelspeler werd eerder gelinkt aan Leicester City en Atlanta United, maar van een concrete interesse in de Oranje-international lijkt momenteel nog geen sprake.