Ajax nadert akkoord: Naci Ünüvar gaat spoedig tekenen in Barcelona

Ajax heeft met Espanyol zo goed als zeker een akkoord bereikt over de transfer van naar Espanyol, zo meldt Voetbal International woensdagavond. De vleugelaanvaller, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Twente, kreeg onlangs te horen dat hij overbodig was in Amsterdam. Espanyol neemt de talentvolle aanvaller op huurbasis over van de Amsterdammers, zo lijkt inmiddels nagenoeg zeker.

Volgens Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International hopen de Amsterdammers komend weekend alle plooien glad te strijken. Duidelijk is in ieder geval dat Ünüvar de overstap naar Spanje gaat maken. Espanyol, vorig seizoen gepromoveerd naar LaLiga, wordt de tijdelijke nieuwe werkgever van de 21-jarige voetballer. Er wordt een optie tot koop opgenomen in de deal met Ajax, maar het is onduidelijk wat daarvan de hoogte is.

Artikel gaat verder onder video

Ünüvar stond ook in de belangstelling van verschillende clubs uit de Eredivisie, maar laat die belangstelling links liggen. Toen het de Catalanen zich in Amsterdam hadden gemeld, had Ünüvar zijn keuze snel gemaakt. Vorig seizoen kwam de buitenspeler, die te boeken stond als een van de grootste talenten van Ajax, op huurbasis uit voor FC Twente. Nu mag Ünüvar zich gaan bewijzen op het hoogste niveau van Spanje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord waren twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.