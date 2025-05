Slot onthult wat Klopp hem stuurde na het binnenhalen van de titel

Arne Slot heeft na het binnenhalen van de landstitel met Liverpool veel felicitaties mogen ontvangen, maar de ‘beroemdste’ persoon die hem een berichtje heeft gestuurd is Jürgen Klopp. Slot werd vorig jaar door Liverpool aangesteld als opvolger van Klopp en loodste de club meteen naar de eerste landstitel sinds 2020. De voormalig trainer van AZ en Feyenoord onthulde vrijdag op zijn persconferentie wat de Duitse succescoach hem heeft gestuurd.

Het was de voorbije weken, zeg maar gerust maanden, niet meer de vraag óf, maar wanneer Liverpool het kampioenschap zou binnenhalen. Afgelopen zondag was het dan zover. Liverpool had in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur aan een punt genoeg om zich tot kampioen van Engeland te kronen. De bezoekers uit Londen openden weliswaar de score, maar de formatie van Slot knokte zich overtuigend terug en won uiteindelijk met 5-1. Na het laatste fluitsignaal barste een gigantisch feest los op Anfield.

Slot schreef geschiedenis door als eerste Nederlandse trainer de Premier League te winnen. Een zeer knappe prestatie. Dan kan een felicitatie van je voorganger natuurlijk niet uitblijven. “Ik neem aan dat dat Jürgen is”, zo reageerde Slot op de vraag wie de beroemdste persoon is die hem heeft gefeliciteerd met de landstitel. “Wat had hij te zeggen? Wat de meesten zeiden. Dat was dus ‘gefeliciteerd en nu weet je hoe bijzonder deze club is, nu maak je ook deel uit van de geschiedenis’ - dat soort dingen. Hij was echt blij voor mij, voor de spelers, voor de staf, voor de fans”, vervolgde Slot. “Misschien vergeet ik er een paar, maar ik denk dat hij de beroemdste was.”

Slot ‘verrast’ door grote voorsprong op Chelsea

Er stond dit seizoen in de Premier League geen maat op Liverpool. The Reds hebben met nog vier speelronden voor de boeg vijftien punten meer dan nummer twee Arsenal. Het verschil ten opzichte van nummer drie Newcastle United is liefst twintig punten. De afgetreden landskampioen Manchester City heeft 21 punten minder dan Liverpool, Chelsea 22. Laatstgenoemde is zondag de tegenstander van Slot en zijn manschappen. Hoewel de buit dus al binnen is, kijkt Slot uit naar de laatste wedstrijden van dit seizoen. “Het is mooi dat we met Chelsea, Arsenal, Brighton en Crystal Palace tegen een aantal zeer sterke teams spelen, dus dat geeft meteen een uitdaging aan die wedstrijden. Het is het einde van het seizoen, maar we moeten dit ook al zien als het begin van volgend seizoen”, aldus Slot.

Liverpool mag de borst in ieder geval natmaken. Chelsea strijdt nog volop om plaatsing voor de Champions League. The Blues bezetten momenteel de vijfde plaats. Die geeft na 38 duels recht op een ticket voor de competitiefase van het miljardenbal. Chelsea staat echter in punten gelijk met nummer zes Forest, terwijl Aston Villa er slechts drie minder heeft. De Londenaren, die donderdag een grote stap zetten richting de finale van de Conference League, kunnen zich tegen Liverpool dus geen misstap veroorloven. “We hebben eerder in het seizoen tegen Chelsea gespeeld en ik ben volledig verrast, niet geschokt maar verrast, als ik kijk naar de voorsprong die we op dit moment op hen hebben, want op dat moment waren zij de betere ploeg op het veld. Maar we hebben een manier gevonden om te winnen en dat is een kwaliteit die we echt nodig hadden”, kon Slot zich nog voor de geest halen.

Liverpool won de thuiswedstrijd tegen Chelsea met 2-1, dankzij een doelpunt van Curtis Jones vroeg in de tweede helft. “Maar in die wedstrijd moesten we misschien wel meer afzien dan in welke andere wedstrijd dan ook. Dus om zoveel punten voorsprong op hen te hebben, is een groot compliment voor iedereen hier bij deze club”, was Slot lovend.

"Now you know how special of a club it is." ❤️



Arne on the message he received from Jürgen after No.20 was secured 📲🏆 pic.twitter.com/Kaq4d2hzeQ — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2025

