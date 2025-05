Vandaag Inside-gast reageert op voorzitterschap bij De Graafschap: 'Maar Feyenoord is mijn club'

Mart de Kruif lijkt niet onwelwillend tegenover een functie bij De Graafschap te staan. De Gelderlander maakte een paar dagen melding van het feit dat de voormalig luitenant-generaal in beeld is om de nieuwe voorzitter te worden van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De Kruif zou in Doetinchem dan de opvolger moeten worden van Theo Hek. In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside gaat De Kruif in op zijn mogelijke nieuwe functie.

De Kruif, geboren op 1 september 1958 in Apeldoorn, is een voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht. Van 25 oktober 2011 tot en met 24 maart 2016 was hij commandant Landstrijdkrachten. Televisiekijkers zien De Kruif regelmatig op hun scherm verschijnen. Door zijn jarenlange ervaring bij Defensie en uitgebreide kennis van oorlogvoering - hij diende onder meer in Afghanistan - is hij voor talkshows een interessante gast om duiding te geven over de ontwikkelingen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. In de podcast Veldheren schuift hij wekelijks aan bij journalist Jos de Groot om samen met Peter van Uhm, generaal buiten dienst, zijn licht te schijnen over de geopolitieke onrust in de wereld.

Het valt niet uit te sluiten dat De Kruif binnenkort een vaste gast is in de Keuken Kampioen Divisie - of misschien wel de Eredivisie. Volgens De Gelderlander is De Kruif, zoals hierboven al aangegeven, in beeld om bij De Graafschap de opvolger te worden van voorzitter Hek. “De Kruif is sinds 2016 ook voorzitter van voetbalclub HC’03 uit Drempt, een zondagvierdeklasser. Bij De Graafschap is De Kruif geen onbekende. Zowel in 2023 als 2024 leidde hij in de voorbereiding op het seizoen een meerdaags teambuildingskamp van de Superboeren”, zo schreef het dagblad. De Kruif zou overigens nog geen toezegging hebben gedaan.

De Kruif reageert op interesse De Graafschap

In gesprek met Wilfred Genee heeft De Kruif zich wel uitgelaten over het aanbod van De Graafschap. Op de vraag van de presentator van Vandaag Inside of hij zich ‘gevleid’ voelt door de interesse van de club uit Doetinchem, zegt hij het volgende: “Ik vind het wel een eer. Het is niet mijn club, dat is Feyenoord. Maar dat weten ze ook en vinden ze ook niet erg. Maar het leuke van De Graafschap: als ik ga trainen met de jongens op het veld ’s avonds, dan zie je bij ons in Drempt meer Graafschap-shirtjes dan Feyenoord- of Ajax-shirtjes. De Graafschap is dus zó verankerd in die gemeenschap. Dát is wel leuk om te doen.”

Volgens De Kruif kleeft daar echter ook aan nadeel aan. “Het is zó verankerd, dus iedereen vindt er wat van. Maar het is een club met heel veel potentie, fantastische mensen. Dat maakt het leuk om te doen, maar je weet ook dat als je erin stapt, dat je af en toe een paar (figuurlijke) klappen krijgt. Dat gaat gewoon gebeuren”, aldus De Kruif.

