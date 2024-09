Ook PSV is blij met vertrek van Steven Bergwijn bij Ajax

Ajax kan niet de volledige transfersom innen na de verkoop van aan Al-Ittihad. Ook zijn oude club PSV profiteert immers mee, zo weet journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Het gaat hierbij om een solidariteitsvergoeding van 3,25 procent van de transfersom. Aangezien de transfersom 21 miljoen euro bedraagt, mag PSV een bedrag van 787.500 euro bijschrijven.

PSV ontving zo’n vergoeding ook toen Bergwijn in 2020 van Tottenham Hotspur naar Ajax verkaste. Toen was de transfersom 31,25 miljoen euro en incasseerde PSV 1.171.875 euro.

In totaal heeft PSV dus een kleine twee miljoen euro aan Bergwijn verdiend ná diens periode in Eindhoven. Bergwijn speelde vanaf 2011 in de jeugdopleiding van PSV, nadat hij was overgekomen van Ajax, en brak door in het eerste elftal. Hij werd in 2020 voor een vermeend bedrag van dertig miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur.

