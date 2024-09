‘Club Brugge houdt poot stijf: Feyenoord oriënteert zich op andere namen’

Het heeft er momenteel weinig van weg dat Feyenoord zich op de slotdag van de zomerse transferwindow nog gaat versterken met . De Deense buitenspeler staat bovenaan het verlanglijstje van de Rotterdammers, maar Club Brugge verlangt op dit moment een te hoge transfersom. Volgens Voetbal International is het gat tussen vraag en aanbod ‘nog veel te groot’ en lijkt dit niet te gaan veranderen.

Feyenoord nam na vorig seizoen afscheid van Yankuba Minteh. Brian Priske, de opvolger van Arne Slot, liet de voorbije weken niet na om te benadrukken dat de rappe vleugelspeler van nu Brighton & Hove Albion wordt gemist in Rotterdam-Zuid. Priske ziet graag nog een directe versterking voor de vleugels komen. Skov Olsen staat bovenaan het Rotterdamse verlanglijstje, maar de kans dat hij daadwerkelijk komt is op dit moment niet groot. Het Nieuwsblad schreef al dat Club Brugge een bedrag van zo’n twintig miljoen euro verlangt.

Volgens 1908.nl meldde Feyenoord zich zondagavond nog met een ‘recordbedrag’ bij Club Brugge, maar VI schrijft maandagmorgen dat het gat tussen vraag en aanbod ‘veel te groot’ is. “Club is niet van plan zijn meest creatieve speler zo maar te laten gaan. Het gat tussen vraag en aanbod is vanochtend in ieder geval nog veel te groot en de verwachting is dat dit zo blijft”, zo schrijft het weekblad. Vanuit De Kuip klinkt het dat Club Brugge ‘zijn poot stijf houdt’. Feyenoord oriënteert zich daardoor op andere buitenspelers. Volgens VI ‘schaakt’ de club ‘op meerdere borden’. Namen worden niet genoemd.

