Andreas Skov Olsen onthult hoe hij dacht over een transfer naar Feyenoord

heeft voor het eerst gereageerd op de belangstelling die er afgelopen zomer vanuit Feyenoord voor hem was. De Rotterdammers zagen in de Deen van Club Brugge een geschikte aanvallende versterking, maar technisch directeur Dennis te Kloese kwam er niet uit met de Belgische topclub.

In gesprek met het Deense medium Tipsbladet geeft Skov Olsen toe dat er sprake was van concrete belangstelling van Feyenoord: ''Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Het leidde uiteindelijk niet tot een transfer naar Feyenoord. Ik was op de hoogte van het bod", geeft de aanvaller aan. Feyenoord had uiteindelijk een transfersom van zo'n zeventien miljoen euro over voor Skov Olsen, zo schreef het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl destijds. Het bod van Feyenoord was niet genoeg om Club Brugge te overtuigen.

Artikel gaat verder onder video

Zelf stond de Deens international er wel voor open naar Rotterdam-Zuid te vertrekken: ''Ja, een transfer was een optie voor mij, maar het werd redelijk snel afgeschoten, als ik het zo kan zeggen", zegt de 24-jarige voetballer, die de transfer snel uit zijn hoofd heeft gezet: "Het gaat nu goed bij Club Brugge. Ik heb een prima seizoensstart gehad, dus dat is fijn.''

LEES OOK: Feyenoord moet optreden tegen Igor Paixão: 'Je moet hem bij zijn oor pakken, dit is niet goed'

Toen voor Feyenoord duidelijk werd dat Skov Olsen niet naar Rotterdam zou komen, hebben de Rotterdammers contact gelegd met Real Betis-aanvaller Assane Diao. Uiteindelijk ketste ook deze transfer af, waardoor Feyenoord niet de gewenste aanvallende versterking heeft kunnen binnenhalen in de zomerse transferperiode.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.