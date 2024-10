zorgt in de openingsfase van dit seizoen voor irritatie bij RTV Rijnmond-analist Harry van der Laan. De analist stelt dat de Braziliaan meer op de grond ligt dan dat hij op zijn benen staat en daarom aangesproken moet worden door Feyenoord.

In het programma Rijnmond Sport uit Van der Laan zijn onvrede over de huidige prestaties van de 24-jarige Braziliaan in het shirt van Feyenoord: "Ik erger me aan hem, dat rollen na elk tikje dat hij krijgt. Je wordt er helemaal gek van...", verzucht Van der Laan. "Dat is echt Zuid-Amerikaans. Hij ligt meer op de grond dan dat hij op zijn benen staat. Die moet je bij zijn oor pakken en duidelijk maken dat hij weer gewoon moet gaan voetballen zoals hij vroeger deed.”

Van der Laan vindt namelijk wel dat Paixão een goede voetballer is, maar in de ogen van de analist is hij op dit moment veel te veel bezig met randzaken. Daar moet hij mee stoppen, is het advies van de zestigjarige analist van RTV Rijnmond: "Die jongen kan echt leuk voetballen, kan een man uitspelen en kan een motor zijn vanuit die flank, maar hij is alleen maar bezig met proberen strafschoppen te versieren. Duikelingen, het is echt niet goed", vindt Van der Laan.

Dennis Kranenburg, Feyenoord-volger namens RTV Rijnmond, constateert vervolgens dat de Rotterdammers niet alleen op de linkerflank problemen hebben. Naast Paixão haalt namelijk ook Ibrahim Osman niet het gewenste niveau: "Het valt tegen. Osman levert ook niet. Hij is Anass Salah-Eddine niet één keer voorbijgekomen", zegt Kranenburg over het optreden van Osman tegen FC Twente. "Daar verwacht je gewoon meer van, dat er in ieder geval meer rendement uitgehaald wordt."

Weinig concurrentie

Het probleem voor Feyenoord is dat er weinig concurrentie lijkt te zijn voor de huidige twee buitenspelers, die ondermaats presteren. Linksbuiten Luka Ivanusec maakt weinig minuten en lijkt, net als onder Arne Slot, buiten de boot te vallen, terwijl Calvin Stengs - een mogelijke optie als rechtsbuiten - geblesseerd is.

