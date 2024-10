Giménez liep vlak voor deadline toptransfer mis: 'Voor mij staat de deur nog steeds open'

Feyenoord-spits was op 30 augustus jongstleden nog dichtbij een absolute toptransfer, zo onthult de Mexicaan tegenover ESPN Mexico. AC Milan hoopte de aanvaller op die dag - waarop de transferperiode in de Serie A sloot - nog naar Italië te kunnen halen, maar door onder meer tijdnood kwam het er uiteindelijk niet van.

Giménez werd al eerder in de zomer in verband gebracht met de Rossoneri, maar later leek Nottingham Forest het meest concreet te zijn. De Premier League-club bleef in de laatste week van de transferperiode aandringen, maar tot een overstap kwam het niet. In Mexico doken daarna geruchten op dat de Duitse kampioen Bayer Leverkusen eveneens interesse zou hebben, maar ook dat leverde dus geen transfer op.

LEES OOK: Priske wilde Giménez basisplaats ontnemen bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Naar nu blijkt heeft Milan dus alsnog een poging ondernomen Giménez op te pikken in Rotterdam-Zuid. "De laatste dag van de transfermarkt was erg intensief voor mij. Vooral de laatste uren. AC Milan werd erg concreet voor mij, maar de deal kon niet worden gesloten door de te korte tijd en de vraagprijs van Feyenoord", wordt de 23-jarige aanvaller geciteerd door de Nederlandse tak van de betaalzender. Giménez omschrijft de werkgever van Tijjani Reijnders als 'een droomclub'. "Uiteindelijk is het er niet van gekomen, maar het feit dat er verregaande interesse is geeft je al het gevoel dat je belangrijk bent. Voor mij staat de deur naar Milaan uiteraard nog steeds open."

LEES OOK: Santiago Giménez laat in vijf woorden weten hoe hij denkt over blessure

Door het afketsen van de overstap naar Milaan bleef Giménez dus 'gewoon' bij Feyenoord. De Mexicaan liep twee weken geleden in het thuisduel met NAC Breda tegen een zware blessure aan. Een kwetsuur aan zijn bovenbeen houdt de aanvalsleider naar schatting zo'n drie maanden aan de kant, zo meldde Feyenoord via de officiële kanalen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord kent een magere seizoensstart, maar toch zijn er wat lichtpuntjes.