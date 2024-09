Flinke domper voor Feyenoord: Giménez maanden uit roulatie met bovenbeenblessure

is naar verwachting de komende drie maanden niet inzetbaar voor Feyenoord, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Mexicaan liep in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0) een bovenbeenblessure op.

Afgelopen zondag sloeg het noodlot toe voor Giménez. In de thuiswedstrijd tegen NAC zette na bijna een half uur spelen aan om een opbouwende bal van Jan van den Bergh te blokkeren, waarbij hij zich blesseerde. De Mexicaanse publiekslieveling werd onder luid applaus van Het Legioen per brancard afgevoerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Hij is de cultuurbewaker van Feyenoord en heeft zich laten gelden toen Priske 3-4-3 ging spelen'

Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat Giménez te maken heeft met een kwetsuur in zijn bovenbeen. Voor deze specifieke blessure staat een verwachte hersteltijd van drie maanden, zo schrijft Feyenoord. Wat voor blessure de spits precies heeft aan zijn bovenbeen, is niet bekend. Hoe dan ook betekent de verwachte hersteltijd dat Giménez waarschijnlijk voor de jaarwisseling niet meer in actie zal komen. Daarmee blijft hij voorlopig op vier doelpunten in zeven officiële duels staan.

LEES OOK: 'Dit is karma voor Martijn Krabbendam, hier heeft heel het elftal van Feyenoord onder geleden'

Kans voor Ueda

Waar de blessure van Giménez een flinke aderlating is voor Feyenoord, geldt dit voor concurrent Ayase Ueda als de kans om zich te laten zien. De Japanse recordaanwinst wist tot dusver als invaller nog maar weinig indruk te maken bij Feyenoord, maar zal nu van de mogelijkheid gebruik moeten maken te laten zien waarom de Rotterdammers hem hebben gehaald. Daar is hij zondag direct mee begonnen, want vijf minuten na zijn invalbeurt brak de aanvaller met een mooie kopbal de ban in De Kuip.

Take care, Santi ♥ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Een aanwinst van Feyenoord maakte geen goede indruk bij de 0-3 van Bayer Leverkusen.