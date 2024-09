'Dit is karma voor Martijn Krabbendam, hier heeft heel het elftal van Feyenoord onder geleden'

Danielle Kliwon stelt in de Hard Gras podcast dat Feyenoord-spelers hebben geleden onder de uitspraak van VI-journalist Martijn Krabbendam, die voor de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen stelde dat de Duitsers geen toepploeg hebben en dat Feyenoord niet hoefde te vrezen voor de ploeg van succestrainer Xabi Alonso.

In de Hard Gras Podcast blikt Kliwon, die zelf schrijft voor onder meer De Volkskrant, terug op de uitspraken van Krabbendam bij RTV Rijnmond: "Ik vond Feyenoord bij vlagen niet mega slecht spelen tegen Bayer Leverkusen", begint de journaliste: "Ik denk dat dit ook een soort karma voor Krabbendam was, die van tevoren zei: dit is geen topwedstrijd, we spelen in De Kuip, dit winnen we gewoon. Daar heeft het hele elftal onder geleden", stelt Kliwon.

In het fragment waar Kliwon op doelt gaf Krabbendam vlak voor het Champions League-duel aan dat hij Leverkusen geen Europese topploeg vond: "Kom op, je speelt thuis in De Kuip. Je gaat dan toch niet vooraf bang zijn dat het 1-6 wordt, ofzo", zei Krabbendam destijds. Uiteindelijk eindigde het duel tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen in een pijnlijke 0-4 nederlaag voor de Rotterdamse ploeg.

Kliwon vond dat het Feyenoord van Brian Priske zich wel goed revancheerde tegen NAC Breda. Een linie blonk uit tegen de promovendus: "Ik vond het middenveld écht goed staan bij Feyenoord. Je kan zeggen het is maar NAC Breda, dat is net gepromoveerd, maar dat wil je niet zeggen want die vond ik ook behoorlijk spelen", zegt de journaliste tot slot.

