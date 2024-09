Interview van Feyenoorder zorgt voor ongeloof: ‘Dat is zo’n gelul!’

Harry van der Laan heeft met forse kritiek gereageerd op , die zondagmiddag vertelde dat hij ‘zijn verantwoordelijkheid nam’ nadat Feyenoord een strafschop toegekend kreeg tegen NAC Breda (eindstand 2-0). De analist van FC Rijnmond gelooft helemaal niets van deze verklaring.

Normaliter neemt Santiago Giménez de strafschoppen bij Feyenoord, maar de Mexicaan was in het duel tegen NAC al vroegtijdig van het veld geholpen met een brancard. In de afgelopen seizoenen nam Dávid Hancko wel eens de penalty’s bij afwezigheid van Giménez, maar afgelopen zondag stapte Timber plotseling naar voren. “Ik ben aan het oefenen en ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen. Het stond 1-0, ik dacht 'Deze moet erin' dus ik pak hem op en scoor hem gelukkig”, verklaarde de Feyenoord-aanvoerder bij ESPN.

LEES OOK: Van Gangelen vraagt verbaasd aan Feyenoord-aanvoerder Timber: 'Is hij niet de baas?'

Dennis van Kranenburg van Rijnmond kan zich vinden in de woorden van Timber. “Ik vind het wel goed dat hij zijn verantwoordelijkheid als leider en aanvoerder van dit elftal pakt en zijn ploeg bij de hand neemt”, zegt de journalist. Van der Laan gaat er met gestrekt been in: “Dat is zo’n gelul!”, reageert de oud-spits gepassioneerd.

“Het is maar één ding: eerzucht. Dat is het enigste waar het om gaat. Hij wil die goal maken en hij wil belangrijk zijn voor het elftal”, zegt Van der Laan. “Hij doet dat met name voor zichzelf, en dat is prima, maar dan moet je niet zeggen dat je je verantwoording neemt…”, sluit de analist af.

