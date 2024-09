Van Gangelen vraagt verbaasd aan Feyenoord-aanvoerder Timber: 'Is hij niet de baas?'

Jan Joost van Gangelen vindt het verbazingwekkend dat Feyenoord-aanvoerder zich in het thuisduel met NAC Breda achter de penalty zette waaruit de Rotterdammers de eindstand op 2-0 bepaalden. De journalist van ESPN had verwacht dat de aangewezen man zou zijn om zich over de strafschop te ontfermen.

Feyenoord kreeg dit seizoen twee keer eerder een penalty. Beide keren gebeurde dat in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV - en beide keren faalde spits Santiago Giménez niet vanaf elf meter. De Mexicaan was tegen NAC echter voor rust al uitgevallen met een op het oog vervelende blessure, dus toen de bal in minuut 74 op de stip ging moest er een andere speler gevonden worden om het klusje te klaren. Timber stapte naar voren en stuurde NAC-doelman Daniel Bielica de verkeerde hoek in: 2-0.

"Bij de penalty keek ik even op mijn lijstje, ik ben er gelijk even ingedoken", zegt Van Gangelen na de wedstrijd in gesprek met Timber. "Ik dacht: Timber, hè? Die heeft toch nog nooit een penalty genomen en gemaakt?" De captain reageert: "Jawel, jawel, in de jeugd. Ik ben aan het oefenen en ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen. Het stond 1-0, ik dacht 'Deze moet erin' dus ik pak hem op en scoor hem gelukkig."

Van Gangelen houdt vol: "Ik zat naar mijn lijstje te kijken, toen dacht ik: 'Hancko, eens even kijken... die heeft er negen genomen en negen gemaakt, is die niet de baas?'". Timber antwoordt: "Niemand is de baas. Dat is iets dat je in overleg doet, natuurlijk. Hancko gunt het mij ook, ik neem mijn verantwoordelijkheid en uiteindelijk moet ik hem scoren en dat doe ik ook." Van Gangelen wil vervolgens weten of zijn nieuwe status in de kleedkamer daar iets mee te maken heeft. "Ja, ik voel die verantwoordelijkheid als aanvoerder, maar ik neem ook graag penalty's. Als ik geen band had gehad had ik hem uiteindelijk misschien ook genomen", besluit Timber het onderwerp.

