Voetballiefhebbers verbijsterd door penalty bij Feyenoord-NAC: 'Bij Klaassen niet, maar nu wél?'

Voetballiefhebbers reageren verbaasd op de penalty die Feyenoord zondagmiddag krijgt in het thuisduel met NAC Breda. Verdediger kreeg liggend in zijn eigen strafschopgebied een bal tegen zijn arm, waarna arbiter Sander van der Eijk naar de stip wees. Op X trekken fans een vergelijking een opvallend moment bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax van zaterdagavond.

Bij een 1-1 stand in Deventer maakte Davy Klaassen een handsbal in de zestien van Ajax. De arbitrage besloot echter om de bal niet op de stip te leggen, tot ergernis van Eagles-trainer Paul Simonis. "Hier hoef ik niet lang naar te kijken. De bal gaat richting het doel en het is geen natuurlijke houding. Dit is een honderd procent penalty", sprak de oefenmeester voor de camera's van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Marc Nagtegaal zwaar onder vuur na Go Ahead - Ajax: 'Schande! Pure matchfixing dit!'

Van der Eijk komt in De Kuip dus tot een andere conclusie. Bij een 1-0 voorsprong, door de eerste seizoenstreffer van Feyenoord-invaller Ayase Ueda, mag aanvoerder Quinten Timber dus wél aanleggen voor een penalty. De Oranje-international faalde oog in oog met NAC-sluitpost Daniel Bielica niet en tekende zo voor de 2-0 in Rotterdams voordeel.

LEES OOK: Bizar moment voor Summerville: analist Frank de Boer belt scheidsrechter op

Op X reageren kijkers verbaasd op het moment. "De steunarm regel geldt niet meer? Nou ja, niet in De Kuip?", vraagt een kijker zich vertwijfeld af. "Tijd voor een grondige evaluatie van de penaltyregel, KNVB", richt een twee kijker zich tot de voetbalbond. "De situatie van gisteravond met Klaassen en vandaag met Greiml... het is niet uit te leggen", meent deze kijker. "Ajax gisteren geen strafschop maar bij NAC natuurlijk wel, wat is dan het verschil?", wil ook een derde twitteraar weten.

Wat vind jij: heeft Feyenoord terecht een penalty gekregen tegen NAC? Laden... 0 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.