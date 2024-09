Bizar moment voor Summerville: analist Frank de Boer belt scheidsrechter op

Frank de Boer heeft contact opgenomen met schoonzoon Joey Kooij naar aanleiding van een penaltymoment bij West Ham United – Chelsea. De Viaplay-analist en oud-trainer vroeg de scheidsrechter om advies, nadat gek genoeg geen strafschop meekreeg.

Summerville werd in de zestien vastgehouden door Wesley Fofana en ging naar de grond. Analist Cedric van der Gun kan niet geloven dat de bal niet op de stip ging. “Als dít geen penalty meer is, weet ik niet wat wél een penalty moet zijn. Ik zou niet weten wat je anders zou kunnen doen dan de bal op de stip leggen”, hekelt de oud-spits.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Joey Kooij gespot in skybox tijdens Eredivisie-duel: ‘Dat kan toch goddomme niet waar zijn?!’

Ook De Boer dacht dat de bal op de stip had gemoeten. “Jij hebt een schoonzoon die scheidsrechter is”, zegt presentator Koen Weijland tegen hem. “Ik zag dat moment en dacht: als je een tackle maakt en de tegenstander buiten de zestien raakt, is het gewoon geen penalty. Dus ik vroeg aan hem (Kooij, red): als je hem buiten de zestien vasthoudt, maar je gaat daarna over de lijn heen waarna je hem nog steeds vasthoudt: wanneer is dan het moment dat het een penalty is? Tot hij hem loslaat, was het antwoord.

Chelsea liep uiteindelijk uit naar een 0-3 zege op The Hammers. Nicolas Jackson (twee keer) en Cole Palmer bezorgden de ploeg van Enzo Maresca alweer de derde zege van het Premier League-seizoen.

Partner van Joey Kooij

Kooij is de partner van Romy de Boer, de dochter van Frank de Boer, met wie hij samen een dochter heeft. Stengs en Kooij zijn daardoor zwagers. De aanvallende middenvelder heeft op zijn beurt weer een zoontje met een andere dochter van De Boer: Beau.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Anco Jansen maakt live op tv bekend wat Arne Slot van Virgil van Dijk vindt

Arne Slot heeft bij Liverpool de beschikking over Virgil van Dijk en de samenwerking verloopt voorspoedig.