Frustratie gedeeld over Feyenoord-fans: 'Schandalig hoe er met Giménez wordt omgegaan'

Willie Overtoom heeft zondagmiddag zijn frustratie geuit over de reacties van Feyenoord-fans op de blessure van . De spits van Feyenoord liep in het duel tegen NAC Breda een (ernstige) blessure op, maar met het persoonlijk leed van Giménez houdt men geen rekening, volgens Overtoom.

Na een kleine 25 minuten te hebben gespeeld zondagmiddag, ging Giménez naar het gras. De Mexicaan strekte zijn been om een lange bal van Jan van den Bergh tegen te houden, maar liep daarbij een blessure op. Giménez greep naar zijn hamstring en werd enkele minuten later met een brancard van het veld gedragen. Ayase Ueda verving hem.

Volgens oud-voetballer Overtoom wordt er wel heel makkelijk over het persoonlijk leed van Giménez heen gestapt, door te zeggen dat 'deze blessure Feyenoord niet slecht uitkomt'. "Giménez (waarschijnlijk) ernstig geblesseerd en mensen hebben het over dat ze er niet rouwig om zijn, dat ze het niet gaan missen", schrijft Overtoom op X (voorheen Twitter). "Ze hebben het zelfs over een gelukje in z’n huidige vorm. We hebben het over mensen met gevoelens zoals ieder ander, soms is het schandalig hoe hiermee wordt om gegaan. Wat wij in het “normale” leven niet accepteren, moet wel door de beugel kunnen wanneer het voetballers betreft want het hoort er zogenaamd bij aangezien ze veel verdienen. Bizar."

Gimenez (waarschijnlijk) ernstig geblesseerd en mensen hebben het over dat ze er niet rouwig om zijn, dat ze het niet gaan missen. Ze hebben het zelfs over een gelukje in z’n huidige vorm. We hebben het over mensen met gevoelens zoals ieder ander, soms is het schandalig hoe… https://t.co/hMHBzYt7wT — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) September 22, 2024

