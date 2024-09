Valentijn Driessen komt met héél ander geluid over Arne Slot: 'Een geweldige trainer, maar...'

Valentijn Driessen wordt 'een beetje moe van de heiligverklaring van Arne Slot', zo zegt de journalist maandagavond in Vandaag Inside. Driessen geeft grif toe dat de Nederlandse manager van Liverpool 'een geweldige trainer' is, maar wijst erop dat de bewierookte Slot in zijn laatste seizoen bij Feyenoord Europees helemaal niet zo denderend gepresteerd heeft.

Driessen nam het eerder in zijn column in De Telegraaf min of meer op voor Brian Priske, de opvolger van Slot bij Feyenoord die vooralsnog een moeizame start van het seizoen beleeft. "Ik word een beetje moe van die heiligverklaring van Slot. Hij doet het bij Liverpool ook geweldig, en wat hij doet doet hij beter dan Priske, want hij zegt: Ik neem het beste van Jürgen Klopp over en daar gooi ik mijn eigen sausje overheen", aldus Driessen mandagavond in Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grijnzende Slot leest Engelse media de les: 'Ik weet niet of je het weet, maar in Nederland...'

In Engeland lopen de fans en de media weg met Slot, die al snel op weg lijkt naar een vergelijkbare status die hij in zijn periode in Rotterdam-Zuid in Nederland vergaarde. Driessen plaatst echter een kanttekening: "Vorig jaar hebben ze gewoon van de nummer drie van Spanje (Atlético Madrid, red.) twee keer verloren, van de nummer twee van Italië (SS Lazio, red.) verliezen ze, ze worden uitgeschakeld in de Champions League... Toen waren ál die spelers die er nu niet zijn, er nog wél", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

LEES OOK: Driessen verklapt wat moeder van Weghorst tegen hem zegt: ‘Dit mag je niet doorvertellen’

René van der Gijp onderbreekt Driessen en is kritischer op Priske: "Even wachten, daar heb je gelijk in. Maar ik zat te kijken naar Feyenoord - NAC, er is dus van álles waar Slot voor stond, hoe die speelde, niets meer over. Je zit naar los zand te kijken. Piet heeft de bal, die gaat er dan wat mee doen... Bij Slot zag je wel wat de bedoeling was, dat zie je nu niet meer." Driessen gaat daar wel in mee: "Niets zie je ervan, dat is doodzonde. Priske had natuurlijk moeten voortborduren op het Slot-concept." Johan Derksen weet wel hoe dat komt: "Daar zijn ze allemaal te eigenwijs voor, ze willen het op hun eigen manier doen", heeft De Snor het laatste woord.

Video: Valentijn Driessen: 'Ik word een beetje moe van die heiligverklaring van Arne Slot'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot greep hard in na 45 minuten spelen bij Liverpool

"Hij heeft mij een schop onder de kont gegeven", zegt een zelfbewuste speler van Liverpool.