Priske wilde Giménez basisplaats ontnemen bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Brian Priske zinspeelde er voor de blessure van al op om de kans te geven. De Mexicaan viel tegen NAC Breda na een klein half uur uit met een bovenbeenblessure en ligt er de komende drie maanden uit. In de ogen van Priske is de blessure van Giménez niet het einde van de wereld.

"Ik hoop dat er niet veel zal veranderen”, stelt de Deense oefenmeester voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC tegenover ESPN. "Ueda is sterk, kan de bal vasthouden. Hij heeft wat zelfvertrouwen meegenomen uit Japan. Bovendien speelde hij ook goed voor ons. Ik hoop dat hij het nu vanaf de start kan laten zien. Hij was al aan het pushen. Voor Gimenez’ blessure dachten we er al aan om met Ueda te starten", onthult de Deen.

Naast het inbrengen van Ueda in plaats van Giménez voert Priske geen wijzigingen door bij Feyenoord. Wel zitten Hugo Bueno en Gernot Trauner weer bij de Rotterdamse wedstrijdselectie. "We proberen continuïteit in het elftal te krijgen. Om te kijken of we de juiste samenstelling kunnen krijgen. Op deze manier kunnen we zien of dit het zal zijn”, beseft hij.

Priske wil opbouwen met Bueno

Priske benadrukt dat Bueno niet langer dan 45 minuten kunnen spelen. “We willen het opbouwen met hem. Hij begon goed, maar kreeg een kleine blessure. We willen dat hij de rest van het seizoen fit is dus we moeten voorzichtig zijn”, besluit de oefenmeester.

