Priske doet onthulling over de revalidatie van Giménez

gaat de revalidatie van zijn bovenbeenblessure beginnen in zijn thuisland Mexico, aldus Feyenoord-trainer Brian Priske op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen NEC. Volgens de Deense oefenmeester zal dat de Mexicaan goed doen.

Giménez raakte afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0 overwinning) geblesseerd. De spits probeerde een lange bal van Jan van den Bergh te blokkeren door zijn been te strekken. Meteen daarna ging Giménez er bij liggen en voelde hij aan zijn hamstring. Dinsdag werd bekend dat de aanvaller er drie maanden uitligt met een bovenbeenblessure.

“Na de wedstrijd voelde hij zich goed, maar de scan was niet goed. Hij zal flink wat weken afwezig zijn”, steekt Priske van wal op het persmoment in aanloop naar de Eredivisiewedstrijd tegen NEC. “Toch was hij goedgehumeurd. Het hoort bij voetbal, hij was positief ingesteld. Hij probeert sterker terug te komen.”

“We hebben besloten om hem de komende wekende naar Mexico te sturen om daar de revalidatie te starten. Hij is daar in goede handen bij de fysio die hij daar heeft. We zijn ervan overtuigd dat hij daar een goede tijd zal hebben. Hij is een buitenlander, die ver van huis is. Nu krijgt hij de kans om thuis door te brengen. Binnen twee weken keert hij hier terug voor de rest van zijn revalidatie.”

Priske geeft aan dat Giménez niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer een belangrijke kracht is voor Feyenoord. “Hij heeft een impact op de Zuid-Amerikaanse jongens die we rond hebben lopen. Maar dit hoort bij het voetbal, anderen moeten opstaan en hun kans pakken”, beseft de Deen.

Spelers krijgen volgens Priske niet de vakantie die ze verdienen

Priske kreeg ook de vraag hoe hij aankijkt tegen het overvolle speelschema in de voetballerij. “Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië en Spanje krijgen de spelers niet de vakantie die ze verdienen. Er is gewoon geen tijd. Ik wil Santiago het liefst drie of vier weken vrijaf geven, maar dat kan niet met dit schema. Het is onmogelijk”, is hij duidelijk.

