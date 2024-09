Santiago Giménez laat in vijf woorden weten hoe hij denkt over blessure

is ervan overtuigd dat hij sterker terugkeert van zijn bovenbeenblessure. De spits van Feyenoord staat naar verwachting drie maanden aan de kant als gevolg van de kwetsuur die hij zondag opliep in de gewonnen competitiewedstrijd tegen NAC Breda (2-0).

In de eerste helft sloeg het noodlot toe voor Giménez. In de thuiswedstrijd tegen NAC zette de Mexicaan na 25 minuten aan om een opbouwende bal van Jan van den Bergh te blokkeren, waarbij hij zich blesseerde. De publiekslieveling werd onder luid applaus van Het Legioen per brancard afgevoerd.

Giménez: 'Dit is niets'

De blessure betekent dat Giménez waarschijnlijk voor de jaarwisseling niet meer in actie zal komen. Daarmee blijft hij voorlopig op vier doelpunten in zeven officiële duels staan. In een bericht op Instagram laat hij in het kort weten hoe hij over de blessure denkt. “Dit is niets, tot snel!”, schrijft hij.

In een andere afbeelding die door Giménez wordt gedeeld, weidt hij wat verder uit. “Afgelopen zondag, tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda, raakte ik geblesseerd aan de achterkant van mijn been, waardoor ik het veld vroegtijdig moest verlaten. Na medische onderzoeken is duidelijk geworden dat ik een tijdje niet kan spelen, maar ik zal hard werken om zo snel mogelijk terug te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat God een plan heeft en dat ik veel sterker zal terugkomen. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de steun. Dit is niets, tot snel!”

