Eredivisie-sensatie lijkt 'te duur' voor Feyenoord, maar PSV toont wel interesse

Feyenoord moet zijn pijlen richten op van FC Twente, zo vinden Arman Avsaroglu en Jeroen Grueter. De 22-jarige aanvallende middenvelder blinkt sinds zijn komst wekelijks uit bij de Tukkers en wordt een 'interessante speler' voor de Rotterdamse club genoemd. Steijn kwam afgelopen zondag nog in actie met Twente tegen Feyenoord.

Twente trok afgelopen zondag tegen Feyenoord aan het kortste eind. Het duel in De Kuip ging met 2-1 verloren, maar Steijn liet zich gelden door de enige treffer van de bezoekers uit Enschede op fraaie wijze te maken. De jonge smaakmaker van Twente zette daarmee zijn totale doelpuntenproductie van dit seizoen op acht. Hier had hij twaalf wedstrijden voor nodig. Met zijn doelpuntentotaal is Steijn momenteel topscorer van de Eredivisie.

'Steijn is te duur voor Feyenoord'

De prestaties van Steijn komen ook ter sprake in de NOS Voetalpodcast en hierbij wordt ook gediscussieerd wat de beste vervolgstap voor de goalgetter zou zijn. "Ik zou zeggen dat hij voor Feyenoord een interessante speler is, maar ik denk dat hij daar te duur voor is geworden", vertelt commentator Avsaroglu, die verwacht dat Steijn niet meer te behouden is voor Twente en bezig is aan zijn laatste seizoen. "Hij wordt topscorer van de Eredivisie als hij zo doorgaat. Steijn begint Twente te ontgroeien, dat is een ding dat zeker is."

Volgens Grueter is het helemaal geen gekke gedachte als Steijn uiteindelijk de overstap maakt naar een club uit de traditionele Nederlandse top drie. "Hij kan op elke manier scoren. Hij heeft een neusje voor de rebound, kan koppen en heeft een goed schot van afstand. Hij kan een kans creëren en heeft echt het hele repertoire", benoemt de verslaggever de kwaliteiten van Steijn. "Sommige spelers hebben meer tijd nodig om dit niveau te bereiken."

'Sem Steijn in beeld bij PSV'

Steijn werd onlangs door journalist Mounir Boualin in verband gebracht met PSV. De Eindhovenaren zouden de sterspeler van Twente op een schaduwlijstje hebben staan. Er is echter momenteel geen noodzaak om Steijn te halen door de aanwezigheid van Guus Til, Malik Tillman en Ismael Saibari. Indien een van deze namen wordt verkocht, kan Steijn volgens Boualin in beeld komen.

