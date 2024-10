Koeman kijkt naar speler met nul interlands: ‘Maar de keuze is gevallen op Guus Til’

Door de afmelding van Teun Koopmeiners mag zich melden in de selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland. Ronald Koeman laat op de persconferentie van maandagmiddag weten dat ook in beeld is geweest als vervanger.

De KNVB meldde maandag dat Juventus-middenvelder Koopmeiners niet inzetbaar is voor de duels van Oranje, waardoor Til zich mag melden als vervanger. Valentijn Driessen van De Telegraaf vraagt zich op de persconferentie af of Eredivisie-topscorer Steijn in aanmerking kwam als vervanger. “Daar hebben we wel over nagedacht”, reageert Koeman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman noemt voorwaarden waaronder Depay kan terugkeren bij Oranje

“Dat is een jongen die op de tien-positie speelt en een neusje voor de goal heeft wat niet onbelangrijk is, maar de keuze is gevallen op Guus Til”, sluit Koeman het onderwerp af.

LEES OOK: Koeman reageert veelzeggend op Oranje-afmelding: ‘Vind je dat wel een goede reden?’

Steijn maakt indruk in het huidige seizoen. De middenvelder van FC Twente was tot dusverre goed voor zeven treffers in de Eredivisie. Ook vorig seizoen was Steijn belangrijk met liefst zeventien doelpunten in de Nederlandse competitie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.