Koeman reageert veelzeggend op Oranje-afmelding: ‘Vind je dat wel een goede reden?’

Ronald Koeman is tijdens de persconferentie van maandagmiddag ingegaan op de afmelding van voor de aankomende interlandperiode. De middenvelder van PSV ontbreekt bij de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Hongarije en Duitsland omdat hij vermoeid is.

Spelers als Schouten, Wout Weghorst en Frenkie de Jong maken geen deel uit van de interlandselectie. “Van die drie is Jerdy wel een voorbeeld van iemand die er doorheen zat. Door het EK, daarna hij is vader geworden en heeft veel wedstrijden gespeeld waarin hij niet fris en fit was. Dat heeft hij aangegeven en daar hebben we over gesproken. Uiteindelijk heb ik besloten om hem niet op te roepen”, zegt de bondscoach.

Artikel gaat verder onder video

“Vind je dat moeilijk?”, vraagt Jeroen Stekelenburg van NOS zich af. “Voor mij is Schouten een speler die heel goed weet wat hij wil en goed dingen kan aangeven. Als je fysiek niet in staat bent om te komen heeft het geen zin om te komen”, antwoordt Koeman. “Vind je dat wel een goede reden om er een keer niet bij te zijn? Want je bent eerder wel eens streng geweest voor spelers die een bepaalde reden gaven”, reageert Stekelenburg op zijn beurt. “Ik ken Schouten en dat is voor mij geen reden om er anders over na te denken”, sluit de bondscoach het onderwerp af.

‘Terugkeer Frenkie nog ver weg’

Daarnaast ging Koeman in op een potentiële terugkeer van De Jong, die sinds lange tijd weer minuten maakt bij FC Barcelona. “Ik heb Frenkie aan de lijn gehad, maar die is – met alle respect – nog ver weg. Hij vond het heel spannend en zwaar om weer in actie te komen bij Barcelona. Vorig weekend speelde hij tien minuten, maar hij moet nog wel even spelen om ritme te krijgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ontving bod van meer dan 50 miljoen euro: 'Hij wilde zelf niet, geweldig!'

Vanuit het Midden-Oosten was afgelopen zomer serieuze belangstelling voor een speler van PSV.